Srcoliki listovi veliki su jedan do dva centimetara i sivozelene su boje. Kod nas se još naziva kineski lampion ili lanac, ogrlica i penjačka krunica. Sadi se u plitke viseće posude iz kojih raste prema dolje. Uz pravilno održavanje može narasti čak do metra, a u prirodi može narasti i do tri do pet metara.

POGLEDAJTE VIDEO:



Listovi su joj jajoliki ili u obliku srca, mesnati na dodir, tamnozelene boje. Neke sorte imaju mramornu boju lišća. List je dugačak 6 cm i širok 4 cm, obično je njegova donja strana lakša od gornje, a središnja vena na njemu je dobro definirana.

Riječ je o iznenađujuće fleksibilnom cvijetu u obliku liana koji uz pomoć potpora i ukrasnih postolja može dobiti apsolutno bilo koji oblik koji uspješno nadopunjuje interijer.

Podrijetlom je iz južne Afrike, a s obzirom na to da u svojim stabljikama sprema vodu, svrstava se u sukulente. Ova biljka voli indirektnu svjetlost te minimalno vode, a smeta joj i kad je vrlo vlažno.

Prilikom zalijevanja treba biti oprezan - provjerite da je zemlja oko biljke potpuno suha prije nego što je ponovno zalijete. Zato ju je ljeti dovoljno zalijevati jedanput tjedno, a tijekom zimskih mjeseci jedanput u 2-3 tjedna.

Kućna ceropegija lako podnosi vruću klimu, visoke temperature, suh zrak. No, za uspješan razvoj preporučuje se držanje cvijeta na 22-28 °C u ljetnim mjesecima. A zimi čistite zimu na hladnom mjestu s temperaturom od 10-15 °C.

Uz domaći uzgoj, prikupljanje sjemena ceropegije nije moguće. Najčešće je moguće nabaviti samo kupljeni materijal, sklon propadanju. Sprječavanje dezinfekcije tla pomoći će u sprečavanju ovog problema.

Na ovom cvijetu praktično nema štetočina. Ali u rijetkim slučajevima, moguća je pojava paučnih grinja ili lisnih ušiju.

Pored ukrasnih svojstava, ceropegija je prirodni pročišćivač zraka koji apsorbira štetne toksične spojeve. Osim toga, idealna je za dar jer ne samo da je 'od srca' nego budućem vlasniku neće biti teško održavati je.