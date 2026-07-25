Često imate trnce u rukama? Evo kad to može biti opasno

Trnci u rukama mnogima se povremeno dogode nakon spavanja u nezgodnom položaju ili dugotrajnog oslanjanja na ruku. No ako se osjećaj mravinjanja, utrnulosti ili peckanja javlja često, može upućivati na pritisak na živac ili neko drugo zdravstveno stanje koje zahtijeva pregled liječnika
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Najčešći uzrok je kompresija živca, no trnce mogu izazvati i bolesti kralježnice, dijabetes, nedostatak vitamina ili drugi poremećaji živčanog sustava. U nastavku doznajte što može izazvati trnce i kad je to opasno.
| Foto: Yaroslav Astakhov
Najčešći uzrok je kompresija živca, no trnce mogu izazvati i bolesti kralježnice, dijabetes, nedostatak vitamina ili drugi poremećaji živčanog sustava. U nastavku doznajte što može izazvati trnce i kad je to opasno. |
Foto: Yaroslav Astakhov
Najčešći uzrok je kompresija živca, no trnce mogu izazvati i bolesti kralježnice, dijabetes, nedostatak vitamina ili drugi poremećaji živčanog sustava. U nastavku doznajte što može izazvati trnce i kad je to opasno.
| Foto: Yaroslav Astakhov
1. Sindrom karpalnog kanala – najčešći krivac - Najčešći uzrok trnaca u rukama je sindrom karpalnog kanala. Nastaje kada je srednji živac (nervus medianus) pritisnut u području zapešća.
Tipični simptomi su: trnci u palcu, kažiprstu i srednjem prstu, buđenje tijekom noći zbog utrnulosti osjećaj slabosti u šaci te ispadanje predmeta iz ruku.
Ako se ne liječi, može doći do trajnog oštećenja živca i slabljenja mišića šake.
| Foto: 123RF
2. Pritisak na živac u vratnoj kralježnici
Problemi s vratnom kralježnicom također mogu izazvati trnce. Kada disk ili koštane promjene pritišću živac koji izlazi iz kralježnice, bol se može širiti od vrata prema ramenu i ruci.
Najčešći simptomi su: bol u vratu, trnci koji se šire niz ruku, slabost mišića i pojačane tegobe pri okretanju glave.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
3. Oštećenje više živaca - Ako se trnci javljaju istodobno u rukama i nogama, uzrok može biti polineuropatija. Riječ je o oštećenju više perifernih živaca koje se najčešće povezuje sa: šećernom bolešću. kroničnim alkoholizmom, nedostatkom vitamina B skupine, izloženošću toksinima pojedinim lijekovima, uključujući neke kemoterapije.
Osim trnaca mogu se javiti pečenje, žarenje i smanjen osjet.
| Foto: 123RF
4. Sindrom kubitalnog kanala -
Kod ovog poremećaja pritisnut je ulnarni živac u području lakta.
Karakteristični simptomi su: trnci u malom prstu i prstenjaku, slabiji stisak šake, osjećaj nespretnosti pri hvatanju predmeta.
Tegobe se često pogoršavaju kada je lakat dugo savijen, primjerice tijekom spavanja ili rada za računalom.
| Foto: 123RF
5. Vibracijski sindrom šake i ruke - Ljudi koji godinama rade s bušilicama, brusilicama, motornim pilama ili drugim vibracijskim alatima imaju povećan rizik od razvoja vibracijskog sindroma.
Simptomi uključuju: trnce, bol, smanjen osjet, gubitak snage i spretnosti u rukama.
Dugotrajna izloženost vibracijama može trajno oštetiti živce i krvne žile.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
6. Sindrom gornjeg torakalnog otvora
Kod ovog stanja dolazi do pritiska na živce ili krvne žile između ključne kosti i prvog rebra.
Osim trnaca mogu se javiti: bol u vratu i ramen, slabost ruke, osjećaj hladnoće u šaci, pogoršanje simptoma pri podizanju ruku iznad glave.
| Foto: 123RF
7. Nedostatak vitamina B12 može uzrokovati trnce -
Vitamin B12 ključan je za normalno funkcioniranje živčanog sustava. Kada ga organizam nema dovoljno, mogu se javiti trnci u rukama i nogama, utrnulost, slabost mišića, problemi s ravnotežom te kronični umor.
Nedostatak je češći kod starijih osoba, vegetarijanaca i vegana te osoba koje imaju bolesti probavnog sustava zbog kojih se vitamin slabije apsorbira.
| Foto: Farion Oleksandr
8. Dijabetes povećava rizik od oštećenja živaca - Dugotrajno povišene razine šećera u krvi mogu oštetiti periferne živce, što se naziva dijabetička neuropatija. Prvi simptomi često su trnci, peckanje ili osjećaj žarenja u stopalima i rukama.
Što se ranije dijabetes stavi pod kontrolu, manji je rizik od trajnog oštećenja živaca.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
9. Stres i anksioznost mogu izazvati osjećaj trnaca -
Iako trnci često imaju fizički uzrok, ponekad ih mogu potaknuti i stres, napetost ili anksioznost. Kada je tijelo dulje vrijeme pod stresom, dolazi do promjena u disanju, napetosti mišića i reakcijama živčanog sustava, što kod nekih ljudi može uzrokovati osjećaj bockanja, mravinjanja ili utrnulosti u rukama.
Trnci povezani sa stresom obično se pojavljuju u razdobljima pojačane napetosti i smanjuju se kada se tijelo opusti, no ako su učestali ili izraženi, ipak je važno provjeriti postoji li neki drugi uzrok.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
10. Kada trnci zahtijevaju hitan pregled?
Povremeni trnci nakon spavanja najčešće nisu razlog za zabrinutost. Međutim, ako se javljaju gotovo svaki dan, traju dulje vrijeme ili ih prate slabost ruke, jaka bol ili gubitak osjeta, potrebno je javiti se liječniku radi utvrđivanja uzroka.
Posebno je važno odmah potražiti hitnu medicinsku pomoć ako se trnci pojave iznenada zajedno sa slabošću jedne strane tijela, otežanim govorom ili drugim simptomima koji mogu upućivati na moždani udar.
| Foto: Dreamstime