Često imate trnce u rukama? Evo kad to može biti opasno

9. Stres i anksioznost mogu izazvati osjećaj trnaca - Iako trnci često imaju fizički uzrok, ponekad ih mogu potaknuti i stres, napetost ili anksioznost. Kada je tijelo dulje vrijeme pod stresom, dolazi do promjena u disanju, napetosti mišića i reakcijama živčanog sustava, što kod nekih ljudi može uzrokovati osjećaj bockanja, mravinjanja ili utrnulosti u rukama. Trnci povezani sa stresom obično se pojavljuju u razdobljima pojačane napetosti i smanjuju se kada se tijelo opusti, no ako su učestali ili izraženi, ipak je važno provjeriti postoji li neki drugi uzrok. | Foto: 123RF - ilustrativna fotografija