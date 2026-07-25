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Najčešći uzroci

Često imate trnce u rukama? Evo kad to može biti opasno

Trnci u rukama mnogima se povremeno dogode nakon spavanja u nezgodnom položaju ili dugotrajnog oslanjanja na ruku. No ako se osjećaj mravinjanja, utrnulosti ili peckanja javlja često, može upućivati na pritisak na živac ili neko drugo zdravstveno stanje koje zahtijeva pregled liječnika
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Senior lady is feeling arm ache at home
Najčešći uzrok je kompresija živca, no trnce mogu izazvati i bolesti kralježnice, dijabetes, nedostatak vitamina ili drugi poremećaji živčanog sustava. U nastavku doznajte što može izazvati trnce i kad je to opasno. | Foto: Yaroslav Astakhov
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Najčešći uzrok je kompresija živca, no trnce mogu izazvati i bolesti kralježnice, dijabetes, nedostatak vitamina ili drugi poremećaji živčanog sustava. U nastavku doznajte što može izazvati trnce i kad je to opasno. | Foto: Yaroslav Astakhov
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