Veliki tjedni horoskop: Bik će primiti nagradu, Vodenjak se ne smije svađati, Rak je društven

Ovan 21. 3 - 20. 4.

Posao - Ozbiljno ćete razmišljati o upuštanju u privatno poduzetništvo ili o promjeni posla. Nemojte brzati s odlukama, imate dovoljno vremena da detaljno i pomno proanalizirate koliko vam se promjena isplati.

Ljubav - Dani označavaju pravu renesansu ljubavnih i obiteljskih odnosa pa uživajte bez zadrške. Priželjkujete li vezu, mogli biste upoznati osobu koja će vas zainteresirati. Put do ljubavi vodit će preko prijateljstva i druženja u što većem krugu ljudi.

Zdravlje - Nema boljeg trenutka od ovog da započnete dijetu i najavite rat suvišnim kilogramima. Odvažni ste i uporni pa vam vježbanje neće predstavljati problem. Na moru što više plivajte i umjereno se sunčajte.

Najbolji dan: 26. srpnja

Najlošiji dan: 28. srpnja

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Bik 21. 4. - 21. 5.

Posao - Merkurova potpora iz znaka Raka bit će zaslužna za vaš veći ugled. Mogli biste primiti nagradu za rad ili kao umjetnik uživati u većoj popularnosti. Osmišljavajte i stvarajte – vrijeme je da se nametnete !

Ljubav - Porasli su vam šarm i privlačnost, a s njima i izgledi za sreću. Osjećate se sposobnima istisnuti suparnike iz igre. Bit ćete ovisni o osobi koju volite, a drugoj će strani to imponirati. Ako ste u braku, netko od roditelja previše utječe na vas i smeta.

Zdravlje - Posvetite se sportu i rekreaciji koji će vam pomoći da na konstruktivan način potrošite višak energije. U odličnom ste razdoblju pa vam ne prijeti veći stres ili zdravstveni poremećaji. Bit ćete iznimno vitalni.

Najbolji dan: 27. srpnja

Najlošiji dan: 30. srpnja

Blizanci 22. 5 - 21. 6.

Posao - Mogli biste dobiti nagradu za svoj rad ili zaradu od obavljenog posla, prodaje, trgovine. Pripazite se nepotrebnih troškova, budite praktični i kupujte mudro. Čuvajte novčanik i vrijedne stvari.

Ljubav - Nemojte biti toliko usmjereni na posao. Radije s obitelji otiđite negdje na more i zabavite se jer će promjena okoline poticajno djelovati na vaš odnos. Samce će privući osoba koja uživa velik ugled u svojim društvenim i poslovnim krugovima.

Zdravlje - Napeti ste i ukočeni, zbog čega što prije morate pronaći način za opuštanje. Nekima će pomoći opuštajuća kupka, a nekima lagana šetnja. Pripazite na svoje osjetljivo grlo i prekontrolirajte rad štitne žlijezde.

Najbolji dan: 31. srpnja

Najlošiji dan: 1. kolovoza

Rak 22. 6. - 22. 7.

Posao - Iako vam zbog prezaposlenosti neće biti lako, nemojte se štedjeti. Najbolje prilike idu upravo vama ususret, zato upregnite svoju energiju, znanje i talente i prihvatite sve što vam se ponudi.

Ljubav - Što više se družite, neka i drugi uživaju u vašoj srdačnosti i zabavljačkom talentu. Pravi je trenutak za vjenčanje, osvajanje, trudnoću ili naprosto flert. Naklonjena Venera vas proljepšava i čini simpatičnima okolini te unosi šarm u vaš način komunikacije.

Zdravlje - Poslovne ili obiteljske brige odrazit će se na vaše zdravlje. Želučane tegobe i glavobolje bit će usko povezane s nakupljenim stresom. Boravite li na moru, sunčanje će vam naštetiti ako u njemu pretjerate.

Najbolji dan: 1. kolovoza

Najlošiji dan: 29. srpnja

Lav 23. 7.- 22. 8.

Posao - Sve što je stajalo na mjestu i mučilo vas svojom neizvjesnošću, pokrenut će se prema naprijed. Bit ćete otvoreni prema upijanju novog znanja. Iskazat ćete se kreativnim i praktičnim rješenjima.

Ljubav - Tjedan je odličan za sve što je povezano s putovanjima ili kontaktima s udaljenim mjestima. Boraveći na nekom od morskih odredišta, mogli biste upoznati novu simpatiju. Vaš će se odnos vrlo brzo pretvoriti u strastvenu vezu. Vezani će riješiti problem koji im je narušavao osjećajni sklad.

Zdravlje - Zbog iscrpljenosti i umora imunitet vam je u padu, stoga obogatite prehranu svježim voćem i povrćem. Imat ćete pojačanu potrebu za društvenim životom i izlascima, ali i bavljenjem zapostavljenih hobija.

Najbolji dan: 26.. srpnja

Najlošiji dan: 31. srpnja

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Posao - Bez problema ćete se nositi i s najzahtjevnijim obavezama. Bavite li se poslom vezanim uz komunikacije, predstoji vam sklapanje važnih kontakata koji će se u budućnosti pokazati od velike koristi.

Ljubav - Venera je i dalje u vašem znaku, iskoristite je! Slobodni, obratite pozornost na zanimljivu osobu koja će vas osvojiti ne samo privlačnim izgledom, nego i zavidnim intelektualnim sposobnostima. Bračni odnosi i veze ojačane su kvalitetnijom komunikacijom.

Zdravlje - Izbjegavajte suviše začinjenu hranu i radije se priklonite laganoj mediteranskoj prehrani. Bez obzira na ugodne kontakte s okolinom, potrebni su vam trenuci samoće i odmora kako biste se napunili pozitivnom energijom.

Najbolji dan: 28. srpnja

Najlošiji dan: 1. kolovoza

Vaga 23. 9. - 22. 10.

Posao - Teško ćete nalaziti motivaciju za obavljanje čak i najbanalnijih poslova. Morat ćete preuzeti dio poslova svojih kolega i više se odricati za tuđi probitak. Neke će vam osobe spletkariti iza leđa.

Ljubav - Iskustva iz prošlosti utjecat će na zbivanja i umanjiti vaše zadovoljstvo trenutačnom situacijom. Skloni ste skrivanju osjećaja. Otežano ćete razumjeti partnera - nemojte biti toliko sumnjičavi. Vaše su optužbe prema njemu neumjesne i pretjerane.

Zdravlje - Okrenite se društvenom životu, a posao ostavite malo po strani. Treba vam što više zabave i dobrog društva. Vladavina znaka Lava daje vam obilje energije, ali vas Merkur izlaže tegobama s dišnim organima.

Najbolji dan: 30. srpnja

Najlošiji dan: 27. srpnja

Škorpion 23. 10. - 21. 11.

Posao - Veze i poznanstva bit će od presudne važnosti za vaše napredovanje. Surađujete li s inozemstvom, očekuju vas pozitivne novosti. Sreća će vas pratiti u polaganju ispita i novčanim pothvatima. Neki će napredovati.

Ljubav - Ljubavnom uspjehu pridonijet će vaš šarm, a osobito komunikacijske vještine. Mogla bi vam se dogoditi nova ljubav ili ćete izgladiti razmirice s partnerom i početi ispočetka. Ako ste u braku, moguće su prolazne svađe zbog karakternih razlika.

Zdravlje - U odličnom ste razdoblju pa sa zdravljem ne biste trebali imati problema. Ako ih i bude, bit će prolazni i neće ostaviti posljedice. Posvetite se njezi tijela i uljepšavanju, promijenite frizuru i boju kose.

Najbolji dan: 1. kolovoza

Najlošiji dan: 31. srpnja

Strijelac 22. 11. - 21. 12.

Posao - Kretanje Merkura vašim poljem novca utjecat će na porast zarade ili vas nagnati na krupnija ulaganja, primjerice u nekretnine. Očekujete li vrijedan dar ili nasljedstvo i to je sada moguće.

Ljubav - Više poradite na komunikaciji s partnerom jer vaš bi se odnos mogao ozbiljno zaoštriti. Bračna kriza se pojačava prema kraju tjedna. Partner će vas dovesti pred gotov čin i nešto ćete morati brzo odlučiti. Samcima nove osobe ulaze u život.

Zdravlje - Vaš oslabljeni imunitet dovest će do umora, razdražljivosti i nesanice. Pripazite na mjehur i jajnike ako ste žena. Psihički umor i dekoncentraciju najbolje ćete otkloniti B- vitaminima i urednim načinom života.

Najbolji dan: 26. srpnja

Najlošiji dan: 1. kolovoza

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Posao - Obaveze će zahtijevati od vas pojačani psihički napor. Pripazite da vas netko ne zakine kada su posrijedi financije. Mogli biste napredovati, ali će se netko tome jako protiviti ili vas kočiti.

Ljubav - Partner će vam pružati veću potporu, ali ne i izljeve ljubavi. Možda je razlog vaša ljubomora koja ga odbija od vas. Sputajte nepovjerenje pa će se i odnos učvrstiti. Ako ste u vezi, bit će potrebno mnogo međusobne tolerancije da bi odnos uspio.

Zdravlje - Unatoč napornom i pretrpanom dnevnom rasporedu, zdravlje će vas odlično služiti. Višak energije najbolje ćete potrošiti u teretani. No moguća je pojava psihičkog umora i pretjerano žrtvovanje za nečiju dobrobit.

Najbolji dan: 29. srpnja

Najlošiji dan: 26. srpnja

Vodenjak 21. 1. - 18. 2.

Posao - Odnos s kolegama patit će zbog pomanjkanja komunikacije i suradnje. Nedostajat će vam motivacije, a vaš će rad biti izložen kritici. Od vas se očekuje nemoguće pa će vas taj teret činiti tjeskobnima.

Ljubav - Nemojte dopustiti rodbini i roditeljima da svojim savjetima remete vaš ljubavni sklad. Smirite svoj temperament jer vas svadljivost ometa u ispravnoj prosudbi. Zatomite naglost i sklonost uveličavanju jer ćete partnera nepotrebno udaljiti od sebe.

Zdravlje - Vaš će organizam trebati mnogo odmora i sna. U protivnom očekujte pad imuniteta i pojačanu nervozu. Brinite o zdravlju jer će vas neke situacije, osobito one poslovne, prilično oslabiti i učiniti nervoznima.

Najbolji dan: 31. srpnja

Najlošiji dan: 28. srpnja

Ribe 19. 2. - 20. 3.

Posao - Mogućnost da napredujete ili ostvarite neki od ciljeva, nagnat će mnoge na prekovremeni rad. Moguća su nova partnerstva, obnove starih i provjerenih veza, pa i suradnja s nekim iz obiteljskog kruga.

Ljubav - Prema partneru ćete biti sumnjičavi, što će dovesti do verbalnih okršaja. Obuzdajte svoj temperament i dobro promislite prije nego započnete s neutemeljenim optužbama. Nekima bi se na radnom mjestu mogao početi sviđati novi kolega.

Zdravlje - Shvatit ćete da ste pomalo zapustili svoj izgled te posjetiti frizera ili otići u kupnju po moderniju garderobu. Imate li ozbiljnijih zdravstvenih tegoba, odlično je vrijeme da se počnete liječiti i brinuti o sebi.

Najbolji dan: 1. kolovoza

Najlošiji dan: 26. srpnja