Što znače ponavljajući snovi

<p>Iako nam se tijekom jedne noći snovi mogu javiti i četiri do šest puta, mozak koji pokušava sintetizirati i zapamtiti ta iskustva često ne uspijeva u tome, pa nam se događa da većinu snova zapravo nikad ne zapamtimo. No, ponekad se snovi ponavljaju i godinama, što nas može još više zbuniti. </p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Nevjerojatne činjenice o snovima</p><p>Oko 60 do 70 odraslih ljudi kaže da su bar jedan san sanjali više puta tijekom života. Neuroznanstvenici kažu kako moždana aktivnost tijekom ponavljajućeg sna dijelom ovisi o sadržaju sna.</p><p>- Različiti dijelovi mozga mogu se aktivirati kod različitih snova - pojašnjava dr. <strong>Clifford Segil</strong>, neurolog iz zdravstvenog centra Providence Saint John. Na primjer, snovi koji su vrlo vizualni aktiviraju naš okcipitalni, odnosno vidni korteks. Snovi koji uključuju ples u disko klubu, s druge strane, aktivirali bi naš slušni korteks. </p><p>- Sanjati istu stvar svake večeri znači da ćete istu grupu struktura u mozgu aktivirati više puta - kaže neurolog. </p><p>I emocije igraju ulogu u ponavljajućim snovima.</p><p>- Jedna od teorija koja se odnosi na funkciju snova je da san dopušta da se obradi emocionalni sadržaj iskustava koja imamo tijekom dana, kaže dr. <strong>Guy Leschziner</strong>, neurolog iz bolnice Bridge koji se bavi poremećajima spavanja. Ako se san stalno vraća, njegov je emotivni sadržaj očito važan, dodaje.</p><p>- Kad osoba doživi ponavljajuće snove, u mozgu se aktivira limbički put, područje u obliku badema, koje obrađuje emocije - pojašnjava.</p><p>Uz amigdalu i limbički sustav općenito, snovi koji se ponavljaju mogu uključivati i retikularni aktivirajući sustav. To je dio mozga koji filtrira informacije kako bi nam pomogao da se usredotočimo na važne stvari, poput emocionalnih problema.</p><p>Istraživanje objavljeno 2017. godine pokazalo je da se ponavljajući snovi mogu dogoditi zbog nečega što se zove psihološka frustracija. To može potaknuti osjećaj da niste dobili nešto što vam pripada, ili priželjkujete, primjerice da vam netko na poslu ili kod kuće nije iskazao poštovanje, ili se mogu javiti sjećanja ili traume iz vaše prošlosti, piše <a href="https://www.bustle.com/wellness/recurring-dreams-brain-neurologists">Bustle. </a></p><p>Postoji još jedan neurološki razlog zbog kojeg se i snovi mogu stalno vraćati, kažu stručnjaci. </p><p>- Osobe s posttraumatskim stresnim poremećajem vrlo često će sanjati iste snove ili noćne more povezane s traumom. Kako oni proživljavaju izrazito snažne emocije tijekom takvih snova, najbolje ih je probuditi - kaže Leschziner. No, u tim slučajevima problem je u tome što emocionalni problem nikada nije do kraja obrađen, pa oko zaista teških snova treba potražiti pomoć stručnjaka. </p>