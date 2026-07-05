Često vas bole križa? Ovo bi vam moglo donijeti olakšanje

Hodanje smanjuje rizik od dugotrajne kronične boli u donjem dijelu leđa, no pritom je zaista važan način na koji hodate, objavili su norveški istraživači nedavno. Naime, donedavno s vjerovalo da na smanjenje boli utječe brzina hodanja, no nova istraživanja ukazuju na to da je važnije od toga hodati - što više, piše The Independent.

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- Naši nalazi ukazuju na to da je duljina hodanja važnija od prosječnog intenziteta, odnosno brzine hodanja, kad je riječ o smanjenju rizika od kronične boli u donjem dijelu leđa, piše u studiji objavljenoj u časopisu JAMA Network Open.

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Štoviše, autori su otkrili da je hodanje dulje od 100 minuta dnevno - ili sat i četrdeset minuta - povezano s 23 posto manjim rizikom od kronične boli u donjem dijelu leđa. Usporedili su to s rezultatima onih koji hodaju kraće od 78 minuta dnevno, njihov se rizik od boli u donjem dijelu leđa smanjio za 24 posto.

Studija je uključila podatke više od 11.000 pacijenata u dobi od 20 i više godina, koji su bili dio Trøndelag Health Study. Na temelju nje su zaključili da je, ako hodamo da bismo smanjili bolove u leđima, važnije hodati dulje, nego kretati se brzo. Zdravlje ispitanika koji su sudjelovali u studiji prvi put je procijenjeno u razdoblju između 2017. i 2019. godine, a autori studije pratili su ih opet u razdoblju između 2021. i 2023. godine. Na početku studije ispitanici nisu imali kronične bolove u donjem dijelu leđa, a za vrijeme hodanja nosili su akcelerometre, s kojima se mjerilo koliko daleko i koliko brzo hodaju.

Nakon nešto više od četiri godine, 1659 sudionika prijavilo je kroničnu bol u donjem dijelu leđa. Primijetili su da su sudionici koji su hodali na duljim relacijama imali sklonost češćem vježbanju te da je nakon 100 minuta hodanja dnevno rizik od kronične boli u leđima bio manji. Nije to teško objasniti: Hodanje može pomoći u jačanju mišića koji podupiru kralježnicu, pa se može koristiti kao terapija, kažu stručnjaci.

Treba naglasiti da to nisu prvi rezutati koji vode u tom smjeru. I neka prethodna istraživanja identificirala su fizičku aktivnost kao dobar način ublažavanja kronične boli u donjem dijelu leđa. Na primjer, studija objavljena lani otkrila je da su ljudi s kroničnom boli u donjem dijelu leđa koji su hodali 30 minuta dnevno tijekom pet dana u tjednu proveli dvostruko dulje bez recidiva od onih koji nisu hodali, objavljeno je u UCLA Health. Otprilike 70 posto pojedinaca doživi ponovnu pojavu boli u donjem dijelu leđa unutar 12 mjeseci nakon oporavka od bolova, otkrili su australski istraživači.

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Bol u donjem dijelu leđa identificirana je kao šesto stanje po trošku terapije u SAD-ui poznato je da može biti nevjerojatno iscrpljujuća, jer čini teškim čak i stajanje ili sjedenje na poslu.

- Ako buduća istraživanja potvrde ove rezultate, oni bi mogli postati temelj strategija javnog zdravstva usmjerenih na sprječavanje kronične boli u donjem dijelu leđa, kao i nadopuniti trenutne smjernice u kojima se tvrdi da je tjelesna aktivnosti isključivi alat sekundarne prevencije, zaključuje se u novoj studiji.