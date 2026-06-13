Četiri namirnice koje pomažu u izbjegavanju sezonskih alergija

Proljeće je u zraku - kao i pelud. Upravljanje alergijama često počinje s osnovama: uzimanje lijekova prema receptu i korištenje pročišćivača zraka. Ali postoji više toga što možete učiniti kako biste podržali svoje tijelo tijekom sezone alergija.

- Kada vaše tijelo relativno bezopasne tvari poput peludi i drugih alergena doživljava kao uljeze, baš kao što to čini s klicama i bakterijama, vaš imunološki sustav se aktivira stvarajući histamine za borbu protiv njih - i to je ono što pokreće simptome alergije - objašnjava dijetetičarka Annessa Chumbley za portal Prevention.

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Izbor onoga što jedete, može pomoći u ublažavanju simptoma. Određena hrana puna je hranjivih tvari koje mogu smanjiti upalu, stabilizirati oslobađanje histamina, pa čak i pomoći imunološkom sustavu da učinkovitije reagira. Iako se istraživanja o ulozi prehrane u ublažavanju alergija još razvijaju, određene namirnice pokazuju obećavajuće rezultate u smanjenju simptoma.

Neke od ovih potencijalnih opcija za borbu protiv alergija neće biti zamjena za lijekove i konzumacija neće 'izliječiti' vaše alergije, no i dalje mogu podržati vaše cjelokupno zdravlje - i čak bi mogle učiniti sezonu alergija malo podnošljivijom.

Kurkuma

- Zvijezda kurkume je kurkumin, spoj s protuupalnim svojstvima koji može pomoći u smanjenju upale u nosnim prolazima, kao i inhibirati oslobađanje histamina - kaže Chumbley.

Bez obzira koristite li kurkumu u prahu ili svježu verziju prilikom kuhanja, pokušajte ju kombinirati s prstohvatom crnog papra, što pomaže u optimizaciji apsorpcije.

Crveni luk

Kvercetin je antioksidans koji može pomoći u sprječavanju oslobađanja histamina, što zauzvrat može pomoći u smanjenju simptoma alergije, posebno onih povezanih s nosom. Nalazi se u izobilju u crvenom luku, kao i u crvenom kupusu, bobičastom voću, grožđu i jabukama.

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Vitamin C

Ovaj vitamin uvijek se pokazuje kao superheroj, u ovom slučaju djelujući kao prirodni antihistaminik za ublažavanje začepljenosti ili posvjetljivanje crvenila očiju - da, baš kao i oni lijekovi protiv alergija koji se mogu kupiti bez recepta.

- Također pomaže u razgradnji histamina koji je već oslobođen, tako da ima manji utjecaj na vas i vaše simptome.“Agrumi i paprike izvrsni su izvori - objašnjava Chumbley.

Srdele

- Ova riba izvor je protuupalnih omega-3 masnih kiselina koje pomažu u stabilizaciji staničnih membrana tako da je manja vjerojatnost da će otpuštati histamin kada ih pozove alergen - kaže Chumbley.

Stanične membrane su nešto kao vrata koja određuju što ulazi, a što izlazi - stoga je podržavanje zdravlja tih membrana vrlo važno.