Ako mislite da ste možda uništili vezu ili ste primijetili da je vaš odnos s partnerom postao nezdrav, to može biti zato što ste prestali toliko razgovarati, uzimali ste ih zdravo za gotovo, prestali ih slušati i ignorirali.

POGLEDAJTE VIDEO:

Ako ste partnera željeli emocionalno povrijediti jer je on isto napravio vama, najbolje je prekinuti vezu. Ako je veza nezdrava i toksična, prekinite i spasite se još više emocionalnih trauma.

Prema trenerici za veze i psihologinji dr. Wendy Lyon, nikad nema razloga da nekoga emocionalno povrijedite.

- Ako ste zbog nečega uzrujani, budite jasni, ljubazni i izravni u svojoj komunikaciji. Naučite kako komunicirati i povezivati ​​se, a da se ne povrijedite - kaže ona.

Četiri načina na koja možete povrijediti partnera bez da išta 'krivo' kažete:

1. 'Tiha misa'

'Tiha misa' je tehnika kojoj mnogi pribjegavaju u vezama kada partner napravi nešto za što ga treba 'kazniti'. Naravno, vi ćete reći da je sve u redu i da nema problema, ali vibracija koju odašiljete zasigurno će zapeći partnera koji je već jako dobro usklađen s vašom uobičajenom energijom.

Ako partner prigovori zbog takvog tretmana, pravite se da ne znate o čemu priča i optužujete ga da pretjerano reagira.

S vremenom, mnogi u vezama postaju sve bolji i bolji u ovoj taktici 'kažnjavanja' partnera. Napadi koji se koriste u takvom tretmanu su drugačije poze, promjene u tonu glasa, drugačiji pogledi i slično, a sve to vašem partneru govori: 'volim te samo kada radiš sve po mom, ako nije tako, platit ćeš'.

To je umjetnost suptilne okrutnosti, tiho nasilje koje ne ostavlja vidljive tragove.

2. Glumite žrtvu

Za oni koji žele imati kontrolu bez da ispadaju kao 'kontrol frikovi', ova tehnika je jedna od omiljenih.

Kažete partneru da želite nešto što oni ne žele dati, a onda počinju prepirke, gnjavljenje, durenje i slično. S vremenom, partner se toliko izmori da na kraju preko volje pristane.

Ali to mnogima nije dovoljno, žele 'uslugu s osmjehom' pa pitaju što nije u redu i što se događa te se ponašaju kao žrtve partnerove loše energije.

Ako to i vi radite, čestitamo, uspjeli ste dobiti što ste htjeli ignorirajući partnerove osjećaje, a onda ste ih još i proglasili zlikovcima tako što ste se ponašali kao žrtva.

3. Emocionalni ste nasilnik

S ovim pristupom, ne pristajete na 'ne' i to tako što pojačavate glasnoću svojih riječi. Cilj je da kod partnera stvorite toliki pritisak da on na kraju popusti, a tehnike kojima se emocionalni nasilnici koriste su: gnjavljenje, napadanje, održavanje predavanja, vikanje, pametovanje i patroniziranje.

Poruka je jasna, pritisak neće popustiti sve dok ne bude po vašem.

Neki čak odu i korak dalje te pribjegnu i fizičkom nasilju, a to je granica koju nitko ne bi smio prijeći.

4. Uskraćujete partneru ono što mu treba

Otkrivate samo dijelove onoga što znate i ostalo zadržavate za sebe kako bi zadržali kontrolu.

To se postiže tonom glasa, tempiranjem, i uskraćivanjem onoga što vaš partner treba od vas, a to je ljubav, privrženost i pažnja.

To može izgledati tako da vam partner pokušava reći kakav im je bio dan, a vi kratko slušate, a onda prije kraja promijenite temu. Ili dok vam partnerica nešto govori, vi kopate po mobitelu, a možete se i praviti da pratite, ali zapravo vam nije stalo do toga što onaj drugi govori.

Vibracija koju tako šaljete govori partneru: to što govoriš je bitno, ali neću te slušati pozorno jer sam ljuta i ti ne možeš učiniti ništa u vezi toga pa ću raditi sve što mogu da se osjećaš loše sve dok meni ne bude bolje.

Kako reagirate kada povrijedite partnera?

Kod gore navedenih ponašanja, povrijeđena strana često na kraju prozove partnera/icu zbog toga.

To može uništiti vezu, ali može biti i prilika za rast. No do rasta ne može doći sve dok oba partnera ne priznaju sve ponašanje kojim neverbalno povrjeđuju jedno drugo te ne obećaju da će se promijeniti.

- Kada vaše radnje ili riječi povrijede partnera i oni vas prozovu zbog toga, možda ćete se automatski početi braniti. Možda ćete koristiti fraze poput: 'nisam to napravio', nisam to mislio napraviti' ili 'ti si me natjerala na to'. Ako želite sačuvati svoju vezu, prepoznajte svoje nasilničko ponašanje prije nego ga primijenite te ga pokušajte zaustaviti - savjetuje dr. Lyon.

Da bi popravili neverbalnu komunikaciju u vezi, morate raditi na promjeni svog stava

Ako vam je uistinu stalo do vaše veze, recite partneru koliko vam je žao zbog vašeg ponašanja i ignoriranja njihovih osjećaja. Pokažite im da ćete odsad biti pažljiviji i da pokazivanje ljubavi više neće biti jednostrano.

Ako ste uistinu povrijedili partnera, iskreno se ispričajte i recite da vam je žao. Morate se nadati da će prihvatiti ispriku.

Dr. Lyon savjetuje da kažete: 'Zabrljao sam. Žao mi je što sam te povrijedio. Ozbiljno želim napraviti sve što mogu kako se to više ne bi ponovilo'.

Istina je da svi odašiljemo pozitivne i negativne vibracije, nekad čak i bez da smo toga svjesni. Ipak, treba biti pošten i priznati da smo svi duboko svjesni kada se ponašamo na neki od gore navedenih načina te znamo kada smo povrijedili partnera te isto tako i znamo što trebamo prestati činiti kako bi popravili odnos u svojoj vezi, piše YourTango.