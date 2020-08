Četiri razloga zbog kojih se lišće na vašim sobnim biljkama suši

Promjene na lišću sobnog bilja mogu biti znak da se zbiva nešto ozbiljno, a istovremeno ne morate odmah paničariti. Umjesto toga, radije provjerite što se zbiva i kako to riješiti

<p>Ako se lišće vašeg bilja smežuralo, postoje četiri osnovna razloga koji do toga mogu voditi i nije uvijek riječ o najcrnjem scenariju koji podrazumijeva smrt biljke, piše <a href="https://www.mindbodygreen.com/articles/curling-leaves-on-your-houseplants-heres-what-to-do">MindBodyGreen.</a></p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Ovih pet biljaka pomažu kod stresa, tlaka i tjeskobe</p><h2>1. Biljka je žedna</h2><p>Botaničarka Alessia Resta kaže da smežurano lišće može biti znak da je zemlja previše suha te da trebate zaliti biljku.</p><p>- Biljka koju niste dovoljno zalijevali to će vam reći blijedim, smežuranim listovima ili će na krajevima lišća imati smeđe mrlje - kazala je ona.</p><p>Stoga ukoliko primijetite takve promjene na vašoj biljci, provjerite vlažnost zemlje vaše lončanice. Ako se u prvih nekoliko centimetara dubine čini da je zemlja potpuno suha, dodajte dovoljno vode da se zemlja navlaži.</p><p>Ipak, pripazite da ne ulijete previše vode, jer i to može zasmetati biljci. Stoga je važno da tegla ima otvore na dnu ili kamenčiće koji omogućuju drenažu. Na taj način ćete spriječiti nakupljanje viška vode na dnu posudice i posljedično truljenje korijena biljke.</p><h2>2. Ima nametnike</h2><p>Biljni nametnici mogu prouzročiti razne probleme, a među njima je i smežurano lišće. Mogu se pojaviti i rupe u lišću, mrlje te blijedo ili požutjelo lišće. Za to su najčešći krivac lisne uši koje isisavaju biljne sokove.</p><p>Dobro pogledajte lišće i provjerite ima li nametnika. Trebali biste ih vidjeti golim okom. Kako biste ih se riješili, prebrišite biljku mješavinom vode i malo sapuna za posuđe. Potom biljku nasprejajte čistom vodom kako biste uklonili ostatke sapuna, a potom osušite i posprejajte s malo neemova ulja razrijeđenog u vodi.</p><h2>3. Previše svjetla</h2><p>Ne treba svim biljkama izravna sunčeva svjetlost. Zapravo, mnoge više vole sjenu i hlad, a izlaganje izravnom suncu će rezultirati smežuranim i suhim lišćem. Biljku premjestite u sjenu i promatrajte ima li kakvih promjena nakon toga. Ako niste sigurni odgovara li vašoj biljci sjena ili izravno sunce, provjerite kod prodavača ili na internetu kakav tip biljke imate.</p><h2>4. Problem sa zemljom</h2><p>Ako ste provjerili sve gore rečeno, a problem je i dalje tu, možda je vrijeme da provjerite kakva je zemlja.</p><p>- Ako je lišće smežurano i nakon zalijevanja, možda se zemlja u tegli previše sabila i voda ne dopire do korijenja. Lagano izvucite biljku iz tegle i provjerite korijenje. Ako je oko njega čvrsta nakupina zemlje, biljci treba svježa zemlja - savjetuje Resta.</p><h2>Razlog za brigu</h2><p>U većini slučajeva smežurani listovi nisu razlog za brigu. Kad ste ustanovili što je krivac za takvu pojavu, biljka će se relativno brzo oporaviti. No ako smežurano lišće ostaje i nakon što ste učinili sve navedene korake, najbolje je ukloniti smežurano lišće kako bi biljka imala dovoljno energije za brigu o zdravim listovima. Smežurano lišće često se pojavljuje, no lako je riješiti taj problem ako provjerite zalijevanje, osvijetljene, nametnike i zemlju. Kad ste riješili problem, biljka će uskoro izgledati kao nova. </p>