Četiri sigurna znaka da partner želi brak ili barem dugu vezu

Kad upoznate nekog tko bi mogao biti potencijalni životni partner, obično je potrebno barem nekoliko sastanaka da zaključite koliko ste kompatibilni i biste li se s tom osobom mogli složiti oko bitnih stvari u životu te želite li isto.

Zbog toga nisu rijetke situacije da jedan partner priželjkuje ozbiljnu vezu, moguće i brak, dok je drugome to zadnja pomisao. Nije uvijek lako prepoznati postoji li kod partnera želja za vezivanjem, no neki znakovi mogli bi upućivati na to, tvrde stručnjaci.

Evo četiri znaka da je partner spreman za vezu, za koje mnogi stručnjaci kažu da se u njih možete pouzdati:

Uvodi vas u svoje društvo

Ako vas partner pomalo upoznaje sa svojim prijateljima i pokazuje želju da se jedni drugima svidite, to bi mogao biti jasan znak da želi nešto više, kaže dr. Martha Tara Lee, savjetnica za odnose i seksualni terapeut. Drugi sličan znak je ako vas partner upoznaje s roditeljima i vidi se da mu je stalo da uspostavite dobre odnose. Kad nekog volite i stalo vam je do njega, ne želite samo da upozna vaše prijatelje i bližnje, nego i da se poveže s njima, pojašnjava.

- Ako uđete u vezu, želite da se ljudi koji su vam važni slažu i vole - kaže i Trina Leckie, savjetnica za odnose s javnošću.

Žele provesti s vama dulje praznike

Još jedan znak da je partner spreman na vezu jest ako vam kaže da želi s vama provoditi više slobodnog vremena, a pogotovo ako želi da sve važne praznike provodite skupa, kaže Martha Tara Lee. S time se slaže i stručnjakinja za odnose April Masini, koja kaže da želja da partner s vama provede obiteljske praznike govori o tome da želi produbiti odnos.

Želi da počnete živjeti zajedno

Ako partner želi da počnete živjeti zajedno, gotovo da se možete kladiti da želi dublju vezu. Naravno, svi smo različiti i nema 'pravog' vremena za to. U nekim slučajevima to se može dogoditi već nakon nekoliko dana ili tjedana, a ponekad može proći i više godina. No malo je toga što govori o spremnosti na obvezivanje u odnosu kao zajedničko potpisivanje ugovora o najmu, ili kredita za stan, te dijeljenje troškova režija i života.

Suptilni znakovi

Ako partner postavlja neka 'teška' pitanja, o tome kako gledate na neke važne stvari u životu, primjerice: 'što vam je važno kod životnog partnera', ili 'koliko djece biste voljeli imati' i slično. Naime, kad netko priželjkuje brak, razgovor koji vodi s vama nadići će površne teme, jer želi provjeriti kako vi 'dišete', kaže stručnjakinja za odnose Susan Winter.

Najbolje je otvoreno porazgovarati

Ako primijetite ove znakove, možda nije loše izvući karte na stol te upitati otvoreno partnera kako vidi vašu vezu i kako bi volio da se razvija. Ako počnu izbjegavati odgovor, to je znak da možda ipak ne razmišljaju o tome i nisu još spremni za obavezu, kaže Martha Lee. I obrnuto, ako procijenite da je vaš partner zagrijaniji za ozbiljnu vezu nego što ste vi, nastojte mu dati do znanja da još niste spremni na predaju, kako ga ne biste povrijedili ako iz nekih vaših odgovora procijeni da ste možda spremni.

Takvi razgovori nisu laki, pa ga tako i započnite: Najbolje je naglasiti da vam nije lako, ali da morate biti fer. Recite partneru što osjećate. Na primjer: 'Čini mi se da ti želiš da naša veza postane ozbiljnija, a ja u ovom trenutku na to nisam spreman/spremna' te navedite razloge, pa predložite rješenje - nastavit ćete se viđati tako da prihvaćate da to ne podrazumijeva obaveze, ili ćete možda usporiti sa sastancima i slično, prenosi Elite Daily.

Isti razgovor važno je obaviti i ako je veza odmakla, ali ste se u međuvremenu oko nekih stvari predomislili, upozorava Martha Lee, kako biste na vrijeme pronašli rješenje koje odgovara oboma i tako oboje bili zadovoljni vezom.

