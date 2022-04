Charles G. King prvi je izolirao vitamin C iz limunovog soka

Dr. Charles Glen King i njegov student William A. Waugh izolirali su vitamin C iz soka limuna 4. travnja 1932. godine na Sveučilištu u Pittsburghu te objavili znanstveni rad. Pet godina ranije mađarski fiziolog Albert von Szent-Györgyi izolirao je tvar sličnu heksuronskoj kiselini (danas askorbinska kiselina) iz nadbubrežne žlijezde, no nije znao da je izolirao upravo vitamin C.

