U novom filmu 'The School for Good and Evil' Charlize ima ulogu Lady Lesso.

Slavna je glumica još jednom promijenila stil za potrebe uloge, a osim kostima, tu su i specijalni beauty efekti.

Uz nju u filmu je i Kerry Washington, koja također ima teatralni styling i ulogu.

Charlize Theron isprobala je za potrebe uloga razne frizure, no privatno nosi uglavnom kraću, plavu kosu.

Na crveni tepih često nosi super kratke frizure, ali i lepršavi bob s valovima.