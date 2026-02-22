FOTO Kupili ruševinu pa stvorili bajku: Pogledajte kako danas izgleda dvorac u Zagorju

Dvorac Sveti Križ Začretje izgrađen je u 17. stoljeću, a konačni barokni izgled dobiva u 18. stoljeću. Tijekom vremena bio je u vlasništvu uglednih plemićkih obitelji poput Keglevića i Sermagea. Arhitektonski se ističe reprezentativnim pročeljem i kupolom, što ga svrstava među vrijedne primjere zagorskih dvoraca. Njegova povijest odražava društveni i kulturni razvoj regije. | Foto: Davor Puklavec/PIXSELL