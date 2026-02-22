FOTO Kupili ruševinu pa stvorili bajku: Pogledajte kako danas izgleda dvorac u Zagorju

Dvorac Sveti Križ Začretje barokni je dvorac u mjestu Sveti Križ Začretje koji je nakon godina propadanja obnovila obitelj Flögel-Mršić. Danas služi kao njihov dom i čuva vrijednu kulturnu baštinu davno zaboravljenog vremena
Dvorac Sveti Križ Začretje izgrađen je u 17. stoljeću, a konačni barokni izgled dobiva u 18. stoljeću. Tijekom vremena bio je u vlasništvu uglednih plemićkih obitelji poput Keglevića i Sermagea. Arhitektonski se ističe reprezentativnim pročeljem i kupolom, što ga svrstava među vrijedne primjere zagorskih dvoraca. Njegova povijest odražava društveni i kulturni razvoj regije.
Smješten je na brežuljku u mjestu Sveti Križ Začretje, uz važnu prometnicu Zagreb–Macelj. Okružen je perivojem, starom alejom kestena i prirodnim krajolikom Hrvatskog zagorja. U prošlosti je imao uređene vrtove i jezerca koji su dodatno naglašavali njegovu reprezentativnost. Danas je i dalje jedan od prepoznatljivih simbola toga kraja.
Nakon Drugog svjetskog rata dvorac je mijenjao namjenu te su ga koristile različite javne institucije. Zbog neadekvatnog održavanja postupno je propadao i bio u lošem stanju. Početkom 21. stoljeća prelazi u privatno vlasništvo obitelji Flögel-Mršić. Tada započinje zahtjevna i dugotrajna obnova objekta.
Obitelj koja danas živi u dvorcu uložila je znatna sredstva i trud kako bi očuvala njegovu povijesnu vrijednost. Obnovljeni su krovište, statika, instalacije i velik dio unutarnjih prostora. Proces obnove odvija se postupno zbog visokih troškova i složenosti zahvata. Unatoč izazovima, cilj je očuvati autentičnost prostora.
Unutrašnjost dvorca uređena je kao svojevrsni spoj obiteljskog doma i muzejske zbirke. Prostor krase antikni namještaj, umjetnine, knjige i povijesni predmeti koji svjedoče o bogatoj prošlosti. Time se naglašava kontinuitet života u dvorcu i poštovanje prema baštini. Dvorac danas predstavlja primjer kako se povijesna građevina može prilagoditi suvremenom načinu života.
