Obavijesti

Galerija

Komentari 0
DVORAC SVETI KRIŽ ZAČRETJE

FOTO Kupili ruševinu pa stvorili bajku: Pogledajte kako danas izgleda dvorac u Zagorju

Dvorac Sveti Križ Začretje barokni je dvorac u mjestu Sveti Križ Začretje koji je nakon godina propadanja obnovila obitelj Flögel-Mršić. Danas služi kao njihov dom i čuva vrijednu kulturnu baštinu davno zaboravljenog vremena
Dvorac Sveti Križ Začretje
Dvorac Sveti Križ Začretje izgrađen je u 17. stoljeću, a konačni barokni izgled dobiva u 18. stoljeću. Tijekom vremena bio je u vlasništvu uglednih plemićkih obitelji poput Keglevića i Sermagea. Arhitektonski se ističe reprezentativnim pročeljem i kupolom, što ga svrstava među vrijedne primjere zagorskih dvoraca. Njegova povijest odražava društveni i kulturni razvoj regije. | Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
1/53
Dvorac Sveti Križ Začretje izgrađen je u 17. stoljeću, a konačni barokni izgled dobiva u 18. stoljeću. Tijekom vremena bio je u vlasništvu uglednih plemićkih obitelji poput Keglevića i Sermagea. Arhitektonski se ističe reprezentativnim pročeljem i kupolom, što ga svrstava među vrijedne primjere zagorskih dvoraca. Njegova povijest odražava društveni i kulturni razvoj regije. | Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
Komentari 0

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026