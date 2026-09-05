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Chef Savanović: 'Mladi kuhari danas ne znaju prodinstati luk'

Piše Marijana Matković,
Čitanje članka: 15 min
Chef Savanović: 'Mladi kuhari danas ne znaju prodinstati luk'
Foto: PRIVATNA ARHIVA
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Chef Pero Savanović jedan je od najistaknutijih dalmatinskih kuhara posvećen promociji naše gastronomije; razgovarali smo s njim o izazovima struke i tome zašto još uvijek uživa u kuhinji

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Chef Pero Savanović jedan je od najistaknutijih dalmatinskih kuhara s izuzetno bogatom karijerom čije je temelje gradio u Njemačkoj, pa onda uporno prenosio znanje i trendove u nizu restorana i hotela u kojima je bio chef ili konzultant. Među rijetkim je kulinarskim virtuozima iz Hrvatske s prestižnim članstvom u elitnoj asocijaciji World Master Chefs, a kao suosnivač udruge Chefs Club Croatia neumorno radi na globalnoj promociji domaće eno-gastronomske scene i mediteranske kuhinje. Razgovarali smo s njim o izazovima struke, stanju u ugostiteljstvu i glavnim motivima zbog kojih još ne odustaje od učenja i rada na sebi te prenošenja znanja mladim kuharima.

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