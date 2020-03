Christian Louboutin: Umjetnik mora biti otvorena uma za sve

Zanima vas ova tema? Onda pročitajte i ovaj članak: Rita Ora ima novu kolekciju za Deichmann, chic sandale i štikle

- Izložba predstavlja dragocjene veze i odnose koji su obilježili moje modno putovanje, od rada s velikim majstorima i znalcima, do suradnji s umjetnicima koji su mi dragi - komentirao je Louboutin povodom izložbe za koju je najavljeno da će trajati do kraja lipnja ove godine, no možda bude produžena obzirom da je trenutno zatvorena.

Rad jednog od najvećih kreatora cipela na svijetu zaslužuje biti u muzejskim i galerijskim prostorima jer njegove su kreacije više od dizajna. Prepoznatljivi potplati u crvenoj boji imaju značenje - 1993. godine obojio ih je po prvi puta, nakon što je posudio bočicu laka za nokte od svoje djelatnice. Odlučio je zaštititi crveni potplat i od tada su Louboutinke prepoznatljive gdje god se našle.

Intrigantan i talentiran, Parižanin Louboutin cipelu je prvi puta nacrtao s 12 godina, inspiriran i fasciniran motivom koji je vidio na ulasku Palais de la Porte Dorée - to je danas lokacija njegove izložbe. Naime, tamo je vidio znak na kojemu je crvenim linijama bila prekrižena štikla, jer povijesna je art-deco institucija radi parketa i kvalitete poda zabranjivala ulazak u prostorije sa štiklama.

Za sebe kaže da je otvorena uma te da je to ključno za njegov kreativan razvoj.

- Gdje god odem, uvijek istražujem, obilazim vrtove, crkve, muzeje, koncerte, arhitektonska čuda... Moram biti otvorena uma, pokušavam ići i tamo gdje drugi ne idu - istaknuo je Louboutin za Vogue.

Voli suradnje s umjetnicima, među njima su se našli i David Lynch, Lisa Reihana, Whitaker Malem, Bianca Li, Imram Qureshi i brojni drugi.

Jedna od njemu omiljenih scena iz filmova bila je Kim Novak u Hitchcockovom filmu Vertigo, kad je slavna glumica nosila kostim i štikle u istoj nijansi.

Louboutin štikle obožavane su diljem svijeta, nose ih slavne dame, ali i sve ostale koje žele dašak glamura i seksepila. Naravno da je dizajner s vremenom krenuo raditi i chic tenisice, no njegove su potpetice one koje i dalje najviše osvajaju svijet mode.

Pojavljuju se njegove divne cipele i u filmu Sex i grad iz 2008. godine, iako su u seriji proslavljene Manolice, odnosno rad njegovog kolege Manola Blahnika. Ipak, u filmu Louboutin postaje glavni stylish brend.

Prve je cipele osmislio s 23 godine, sada ima 57. Radio je i sa zvijezdama poput Eltona Johna, koji je, kao izuzetan glazbenik i ljubitelj show kulture, još kao mladić osmislio svoj stil za scenu u znaku eklektičnih i energičnih outfita i modnih dodataka.

- Posvuda vidim kreativnost. Kad gledam nešto, kao da vidim iza toga, iz svake scene rađa se dizajn cipele - komentirao je za WePresent vrhunski dizajner.

Kad je počeo karijeru, u 80-ima, pariški je noćni život vrvio klubovima, plesom, a Louboutin je postao dio te veličanstvene scene u koju se odmah zaljubio.

- Oduvijek su me privlačile te oble, fluidne linije, iz arhitekture, mode i dizajna do trbušnog plesa. Nisam kao Mondrian. Da moram izabrati slike koje bih ponovno pogledao, to sigurno ne bi bile njegove - izjavio je Louboutin.

- Neki ljudi smatraju da kad voliš dekoraciju, modu i lijepi nakit, da te nije briga za druge ljude. To je krivo, svaki od nas, umjetnika, je hiper senzibilan i emotivan - tvrdi dizajner.

Zanima vas ova tema? Onda pročitajte i ovaj članak: Rita Ora ima novu kolekciju za Deichmann, chic sandale i štikle

POGLEDAJTE VIDEO s Borisom Banovićem : #ZAJEDNO24SATA