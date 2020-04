Cijeli život se bori s aknama, a onda joj lice 'spasi' karantena

Zanima vas ova tema? Onda pročitajte i ovaj članak: DERMATOLOGINJA SLAVNIH: NOSITE KREMU SA SPF-OM, ČAK I UNUTRA

Kiera Carter, novinarka Women's Health-a većinu svog života bori se s aknama, a karantena ju je spasila.

Kiera se godinama borila s aknama, ali nije bilo poboljšanja. Njeni ožiljci nisu bili veliki, ali ih je bilo previše. Imala je crvene izbočine po cijeloj bradi, vilici, pa čak i po vratu.

Ona radi kao novinarka za rubriku ljepota, a kao beauty novinar probala je sve, od sredstva za ispiranje na bazi peroksida, tonera sa salicilnom kiselinom do maski na bazi sumpora. Također, pokušala je i smanjiti mliječne proizvode i alkohol, no nije bilo razlike.



Međutim, onda se dogodila karantena. Zbog pandemije korona virusa Kiera se samoizolirala i po prvi put u životu koža joj izgleda savršeno.

- Koristim iste proizvode. Jedem istu hranu (malo više sladoleda nego inače). Još uvijek pijem vino umjereno - napisala je Kiera.

My acne all but VANISHED during self-isolation. Does that mean, ummm, ~people~ make me break out?