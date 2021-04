Mnoge žene često razmišljaju o sebi kao o majci i zamišljaju sebe s trudničkim trbuhom. Ja nisam jedna od njih. Kada vidim trudnicu zamišljam nesnosnu bol, krvarenje i vrištanje. Imam ekstremni strah od trudnoće i porođaja, iskreno je progovorila jedna žena.

Otkrila je kako plače čak i kada samo razmišlja o mogućnosti da zatrudni.

- Osjećam se fizički loše zbog ideje da drugo tijelo raste u meni. Kašnjenje mjesečnice, čak i samo jedan dan, može mi izazvati napad panike. Stvar je u tome što ne mrzim djecu. Ja sam netko tko pati od tokofobije - dodala je.

Ometa joj život

Tokofobija je strah od trudnoće i poroda toliko ekstreman da ometa svakodnevni život i sprječava ženu da zatrudni. Postoje dvije vrste: Primarna tokofobija i sekundarna. Primarna je strah od trudnoće i poroda kod žena koje nikada nisu bile trudne ili rodile. Sekundarna nastaje nakon što žena rodi, možda zbog traumatične trudnoće ili rađanja.

- Imam primarnu tokofobiju. Nikad nisam bila i nikada neću biti trudna. Moj suprug je znao za moj problem i prije vjenčanja. Unatoč tome naš brak je čvrst. Volimo se, ali tokofobija je treći partner u našoj spavaćoj sobi. Uvijek koristimo zaštitu i pazimo maksimalno. Ali, bez obzira na to, uvijek sam nestrpljiva dok iščekujem menstruaciju. Naravno, ovo je teško za naš brak, ali puno smo razgovarali i stvorili smo jedan iskreni odnos - otkrila je.

Zbog svog straha se ne može povezati sa svojim prijateljicama koje su trudne ili to pokušavaju biti. Dodala je i kako cijeli život osjeća ovaj strah.

- Kao dijete sam se uvijek igrala da sam siroče prije nego majka jer sam se i tad zgražala nad idejom da rodim. Ova ideja me odbijala sa šest godina i sada s 30. Sasvim sam sigurna da će me zgroziti baš kroz menopauzu.To je temeljni, ukorijenjeni dio onoga što ja jesam. Ali, zapravo nisam znala da ovaj strah ima ime sve do prije par godina, kada sam to otkrila na televiziji. Naoružana novootkrivenim znanjem otišla sam liječniku. Uz svoj cjeloživotni strah, također sam osjećala ozbiljnu tjeskobu. Moj liječnik je vjerovao da će lijekovi za tjeskobu također pomoći i za tokofobiju. Međutim, moj strah od trudnoće i porođaja ostao je jak kao i uvijek - ispričala je.

Dodala je kako ona i njezin suprug razmišljaju o vazektomiji kako bi se napokon mogla opustiti za vrijeme seksa, jer joj strah od trudnoće često ubija spontanost i uživanje.

- Možda jednog dana budem majka. Ali, gotovo sam sigurna da nikada neću roditi svoju djecu. I to je u redu. Nisam manje žena zbog toga. Ženskost se ne temelji i ne bi se smjela temeljiti na rodnim mogućnostima. Biti žena više je nego imati ili koristiti maternicu. Majčinstvo je više od biologije - zaključila je, a prenosi HuffPost.