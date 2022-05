'Cijelog života sam privlačila loše muškarce - terapeutkinja mi je napokon objasnila zašto'

Tara Blair Ball opisala je koliko joj se život promijenio na bolje nakon što joj je terapeutkinja rekla: 'Problem je u tebi!'. Provirila je duboku u svoju nutrinu i shvatila da nije mogla privući zdrave muškarce kad ni sama nije bila zdrava.

Spoznala je da najprije mora iskreno zavoljeti sebe i staviti sebe na prvo mjesto, i tek tad će imati priliku upoznati nekoga tko će ju voljeti takvu kakva je.

POGLEDAJTE VIDEO Sreća se krije u malim stvarima:

Ovo je njezina ispovijest:

Moj prvi dečko bio je kostur s plavom kosom do ramena. Volio je ići na rave i uzimati ecstasy.

S dečkom nakon njega sam godinama 'igrala igru' - tko može najglasnije vrištati. Nakon njega sam bila s narkomanom koji me umalo povukao za sobom. Potom s likom koji me uvijek iznova varao sa ženama koje sam poznavala.

Zatim je u moj život ušao tip koji je izmislio čitave aspekte svoje osobnosti samo da bi me upecao, a zatim drugi koji se loše ponašao prema meni i to toliko dugo da ni sama ne znam kako sam konačno smogla dovoljno snage da odem od njega.

Kad sam se nakon svih tih užasnih veza otišla na terapiju, konačno sam dobila savjet koji mi je trebao da počnem primjećivati i rješavati probleme sa svojim vezama.

U početku će vam zvučati čudno, ali nastavite čitati.

Mali ured dr. Cynthije zaudarao je na tamjan i bio je ukrašen mnoštvom jarkih boja i motivirajućih citata. Čim sam sjela na njezin kauč, upitala me: 'Pa zašto si ovdje?'

Nakon što sam pričala otprilike 15 minuta zaredom, prekinula me.

'Tara?', rekla je.

'Da?'

Ispuhala sam nos.

'Moraš čuti ovo što ću ti sad reći', rekla je.

'U redu...'

Zatim mi je dala upravo savjet za koji nisam znala da ga moram čuti:

'Voda traži svoju razinu'.

Gledala sam je kao da je luda. 'Što? Voda?'

'Voda traži svoju razinu', ponovila je.

Zatim je rekla: 'Dopusti da te pitam ovo: Jesi li nastavila izlaziti s tim muškarcima nakon što si vidjela da stvari nisu sjajne?'

Obrisala sam nos. 'Pa da. Ponekad godinama'.

'Misliš li da si bila zdrava dok si izlazila s njima?'

Razmislila sam o tome na trenutak i rekla: 'Pa... Ne'.

'Vjerojatno nisi', rekla mi je. 'Zapravo vjerojatnije je da si bila nezdrava kao i oni. Budući da si ostajala, imala si svoju ulogu'.

Tada sam se posvađala s njom: 'Kako to misliš, imala sam ulogu? To je bilo uvredljivo!'

'Bilo je, ali . . . nastavila si izlaziti s njima. Znala si da postoje crvene zastave od samog početka, i ignorirala si ih. Imali si ulogu u tome'.

Pogledala sam je opet kao da je luda.

Bez obzira na to što se tada nisam osjećala ugodno priznati to, zadržala sam se u svakoj od tih veza daleko više nego sam trebala. To znači da me nešto u meni samoj navelo to napraviti.

'Voda traži svoju razinu' znači isto što i 'ptice se druže s istim pticama'.

Ono što sam naučila je - privući će nas pojedinci sličnih sklonosti.

Zdrava osoba nikada neće izlaziti s nezdravom, pogotovo ne dugoročno.

Kada pogledamo osobu s kojom smo hodali neko vrijeme i ocijenimo je kao kasnije 'ludu' ili 'lošu', ili uz nju stavimo neki drugi negativan pridjev, tada moramo dobro promotriti sami sebe.

Osobno sam dobila neke stvari iz veza s tim muškarcima.

Mogla sam biti žrtva i izazvati sažaljenje u ljudima oko sebe. Potvrdila sam koliko sam užasne osjećaje imala sama prema sebi kad sam dopuštala drugima da se prema meni ponašaju jednako užasno. Izbjegavala sam suočiti se s vlastitim problemima tako što sam izlazila s muškarcima koji su 'gori od mene'.

Kad sam tako pogledala na probleme u svojim vezama, šokirala sam se.

Ti muškarci nisu bili problem.

To sam bila ja.

Da sam bila zdravija, nikad ne bih izlazila s njima. Pogotovo ne godinama.

Dakle, što treba napraviti?

'Podigni razinu svoje vode', rekla mi je terapeutkinja.

Ono što je time mislila je to da postanem zdravija. Da sam zdrava, privlačila bih zdrave ljude.

Ovo su savjeti koje je dobila od svoje terapeutkinje, a kako bi postala zdravija:

1. Upoznaj sebe

Odvedite sami sebe u restoran koji volite ili ste ga oduvijek željeli posjetiti. Sjednite za stol potpuno sami i naručite što god želite.

Uzmite otmjeno pjenušavo vino ili neko drugo piće. Jedite poširana jaja ili tartar od govedine. Odvedite se potom u kino. Pročitajte dobru knjigu. Idite na sat plesa. Počnite pisati.

Radite što god vaše srce želi i pokušajte otkriti što se krije iza toga. Možda više volite prirodu ili stvarno želite živjeti u gradu. Možda ste introvert koji se pokušava pretvarati da ste ekstrovert. Vratite se na početak ako je potrebno i radite one stvari koje ste voljeli raditi kao dijete.

Napravite sve ovo bez osude. Prilično ste posebni i trebali biste naučiti voljeti sebe.

2. Nauči što želiš

Postoje li snovi ili ambicije od kojih ste se udaljili? Ili niste sigurni, ali jednostavno znate da vam se ne sviđa sadašnjost i način na koji živite?

'Ja sam samu sebe ometala vezama kako bih izbjegla ostvariti ciljeve koje sam željela'.

Jeste li se planirali vratiti u školu? Postoji li putovanje na koje želite otići? Trebate li promijeniti posao?

Učinite to. Sada. Zašto čekati? Možete sami oblikovati svoj život. Ne morate čekati da netko drugi to napravi.

3. Radite stvari koje volite

Nikada nećete biti sretniji nego kada zaista volite sebe i radite stvari koje volite. Osim toga, kad volite sebe izabrat ćete i drugačije ljude, ljude koji vas vole zbog vas samih.

'Ja sam radila puno stvari dok sam izlazila, a koje mi se ni izdaleka nisu sviđale. Išla sam na rave partije. Nosila sam čepiće za uši na koncertima. Postoji razlika između ustupaka i uništenja. Uvijek je dobro napraviti kompromis s partnerom ('Idemo na koncert vašeg omiljenog benda, a nakon toga idemo u knjižaru za mene'), ali ja sam poništila svoje interese. Pretvarala sam se da me zanima sve što i mog partnera u tom trenutku'.

Pronađite stvari koje volite, hobije ili aktivnosti bez kojih ne biste mogli živjeti. Radite ih dok ne postanu dio vašeg života.

4. Stvorite svoju zajednicu

Mnogi ljudi često pronađu svoju zajednicu, grupu istomišljenika, kroz hobi ili neku aktivnost. Na primjer, pridružuju se biciklističkoj skupini ili se prijave na biblijski studij, počnu volontirati...

Bilo da pronalazite neke ljude dok mijenjate sebe ili ih već imate, pobrinite se su uz vas - da su ljubazni i ne osuđuju vas.

5. Potražite pomoć

'Trebao mi je terapeut da riješim neke od mojih duboko ukorijenjenih problema iz djetinjstva, kao i neke od trauma koje sam doživjela kroz veze s nekim ne tako sjajnim muškarcima. Također mi je bila potrebna struktura i odgovornost. Moja terapeutkinja mi je to omogućila.

Ovi koraci zvuče lako, ali kao i mnogo toga u životu, nisu lagani. Potrebna je hrabrost. Svi mi zaslužujemo biti zdravi i imati zdrave odnose, a to je međusobno povezano. Najbolji savjet koji sam ja dobila tijekom svog rasta bio je: 'Prošla si dug put kad počneš raditi nove pogreške. Uvijek ćeš griješiti, ali ako radiš nove greške, to znači da rasteš, mijenjaš se i riskiraš!', prenosi Your Tango.

