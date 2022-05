'Partner i ja zajedno smo šest godina i nikad nismo spavali u istom krevetu - to je jedni način'

Luana Riberia (40) iz Velike Britanije kaže da joj je laknulo kad je shvatila da njezin partner nema ništa protiv da spavaju odvojeno.

- Moj zlatni sat kreativnosti često otkucava u 2 sata ujutro i tada dajem sve od sebe za svoj PR posao koji vodim. Zbog toga smo u ranoj fazi veze odlučili spavati u odvojenim sobama. - ispričala je.

U mojim prethodnim vezama, kada bih muškarcu rekla da bih voljela imati svoj prostor, to nije bilo dobro prihvaćeno. Alex se nije uvrijedio kad sam mu to rekla, čak je rekao kako i on želi svoj prostor. Bila je to glazba za moje uši - prisjetila se.

Luana je toliko zadovoljna ovakvim aranžmanom da bi svim parovima preporučila odvojene spavaće sobe.

- Gotovo uvijek smo fino odmorni, a to često nije slučaj kada se spavaća soba dijeli, znam iz iskustva naših prijatelja. Umor dovodi do razdražljivosti i manjka strpljenja s partnerom - dodala je.

Osim što se dobro naspava i ima priliku neometano biti kreativna usred noći, Luana kaže kako je svako jutro iznova uzbuđena što će vidjeti Alexa.

Odvojeno spavanje išlo im je u prilog i kad su dobili dijete, jer nisu oboje bili iscrpljeni kad je beba plakala po noći. Ili, ako se jedan zbog djeteta ustane ranije, drugi ima priliku neometano nastaviti spavati.

Napomenula je, također, kako su njezin sadašnji suprug i bivši dobri prijatelji. Jako je sretna što nije kompliciran.

- Odnos a Aleksom je evoluirao u nešto više od prijateljstva. S njim je tako lako, nije ni čudo što smo završili zajedno - rekla je, a prenosi The Sun.

