'Cijenim svog muža, no volim drugog, koji mi je srodna duša'

Poštovani Mevludine,

u braku sam dugih 13 godina s čovjekom kojeg više ne volim, ali poštujem ga i cijenim. Prije desetak godina na prošlom radnom mjestu upoznala sam muškarca koji je moja srodna duša. Bili smo u vezi godinama - ja udana, on s raznim djevojkama, a opet zajedno. Tih desetak godina bile su najbolje godine mog života. Nadala sam se da ću se okrenuti mužu, no to se, nažalost, nije dogodilo. Nije ni on mene zaboravio. Jedino što se promijenilo je da sam sve više i više nesretna. Posao i predanost ljudima me više nimalo ne zadovoljavaju. Patim za čovjekom kojeg sam željela zaboraviti.

šifra: ranjena zvijer



Odgovor:



Vi griješite u svojim postupcima, bez obzira što njegujete ljude i odnose oko sebe. No zašto ste se udali za čovjeka kojeg navodno ne volite, on je dobar i pozitivan i to ne zaslužuje. Trebali ste preispitati svoje srce, a ne pristajati na kompromise. Tad ste bili neovisni. No vaš je najveći problem drugi muškarac, u kojeg ste se zaljubili. No ja vidim da vi njemu niste bili jedina u životu, on je pored vas imao druge žene, a vi i dalje mislite da je to najveća ljubav.

Nažalost, s njegove strane to nije tako, vrijeme mijenja i najjače osjećaje. On vas smatra i tretira kao i druge, čak i nije zaljubljen u vas. On zapravo ima problem jer stalno mijenja žene, a nikad nije sretan u vezama. Prema vama on više ne osjeća veliku ljubav. Vidim da će uskoro i definitivno odustati od vas i tražiti da ga više ne zovete.

Vidim vas i dalje na poslu kojim ćete biti poprilično zadovoljni. Vidim blagi napredak, no od ljubavnika neće biti ništa. Sjedite i razmislite. Je li moguće sretno živjeti ako samo jedno voli? Sretno.

