Cinestar uskoro u Zagrebu pokreće 'pop up drive -in' kino

Proteklih se dana mnogi pitaju kad će se otvoriti kina i kad će opet moći u društvu pogledati neki dobar film i nakratko pobjeći od svakodnevice. CineStar je zato odlučio napraviti izlet u staro, ali na nov način i pokrenuti pop up drive-in kino u Zagrebu koje će se održati četiri vikenda za redom, od 21. svibnja do 14. lipnja, svakog tjedna od četvrtka do nedjelje s projekcijama u 21:30 sati.

- Još je od pedesetih godina prošlih stoljeća taj fenomen zaludio ljude diljem svijeta. Ipak, tehnološki je razvoj podigao nivo komfora u kinima a drive-in se kao koncept održao samo u nekim zemljama. Kod nas će se zbog trenutne situacije s pandemijom i propisanih normi sad pokušati opet oživjeti. - rekli su iz Cinestara.

Premda je, kažu, svima ugodno sjediti u kino dvoranama i gledati film na zidu, osluškujući želje publike pomislili su da bi trenutnu situaciju trebalo maksimalno iskoristiti i pružiti posjetiteljima najbolju moguću sigurnu zabavu, za one koji bi htjeli izaći ali i biti odgovorni.

- Naš je drive-in spoj retro stila s modernim: kupovinom ulaznica i kokica online i jakim filmskim blockbusterima na repertoaru - poručuju nam iz CineStara.

Gledanje odličnih kino naslova iz svog limenog ljubimca počinje u četvrtak 21. svibnja i traje do 14. lipnja. Projekcije će se održavati od četvrtka do nedjelje s početkom u 21:30 sati na parkiralištu Arena Parka pored Arene Centra. Poštivat će sve sigurnosne mjere koje je propisao Nacionalni stožer za civilnu zaštitu, a broj mjesta ograničen je na 100 automobila.

Filmovi će se prikazivati ​​na velikom ekranu, a zvučne filmove posjetitelji mogu gledati isključivo putem svojih radijskih aparata u automobilu putem FM frekvencije. Sa online kupljenim ulaznicama posjetitelji će, ne izlazeći iz automobila, od CineStar zaposlenika dobiti svoje kokice i poklon piće, a na odlasku će ih dočekati i poklon piće powered by Stella Artois, u kojem će moći uživati i u privatnosti svojih domova.

Ulaznice se mogu kupiti samo online na web stranici CineStara, a cijena paketa za jedno vozilo je 120 kn i uključuje: dvije ulaznice i 2 paketa kokica2go.

Filmovi koji će biti na repertoaru su: '21 most ',' 1917 ',' The Gentlemen ',' John Wick: Chapter 3 - Parabellum ',' Ptice grabljivice i emancipacija famozne Harley Quinn ',' Joker ',' Blizanac ' , 'Nemoguća misija: Raspad sustav', 'Ratovi zvijezda: Uspon Skywalkera', 'Nož u leđa', 'Kapetanica Marvel', 'Prevarantice s Wall Streeta', 'Anna', 'Zavedi me ako možeš', 'Zov divljine', 'Jojo zec'.

