Obavijesti

Lifestyle

Komentari 0
ODRŽIVA ALTERNATIVA PLUS+

Cirkularna gradnja u praksi: Traper za po doma i u domu...

Piše Anja Đuranić,
Čitanje članka: 3 min
Cirkularna gradnja u praksi: Traper za po doma i u domu...

Traper može biti i izolacija, a u građevinskoj industriji simbol je pokreta cirkularne gradnje koja promovira smanjenje otpada. Saznajte kako traper uklopiti u uređenje interijera

Stare traperice više ne zatrpavaju ormare ili završavaju na otpadu, sada dobivaju sasvim novu ulogu u domovima. Izolacija od recikliranog trapera polako osvaja tržište kao održiva alternativa klasičnim materijalima poput staklene vune i pjene. Ovaj inovativni građevinski materijal ne samo da smanjuje tekstilni otpad, već pruža i brojne prednosti za zdravlje stanara, izgled prostora te očuvanje okoliša.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Ljubavni minusi: Evo s čime će vas svaki znak Zodijaka izluditi toliko da ih poželite ostaviti
MANE SVAKOG ZNAKA

Ljubavni minusi: Evo s čime će vas svaki znak Zodijaka izluditi toliko da ih poželite ostaviti

Astrolozi su na temelju jedinstvenih karakteristika znakova Zodijaka odredili pet ljubavnih mana i mogućih uzroka prekida za svaki horoskopski znak
Evo koji je izvor nesigurnosti svakog horoskopskog znaka
POLJULJANO SAMOPOUZDANJE

Evo koji je izvor nesigurnosti svakog horoskopskog znaka

Kod Blizanca nesigurnost potiče strah od krive odluke, Vage su nesigurne kad se uspoređuju s drugima, Lavove kad se nitko u njih ne ugleda, a Ovan kada se osjeća nevoljeno ili neželjeno
Najsmješniji znakovi Zodijaka - lista od 'udava' do urnebesnog
SMIJEŠNI I BEZ ŠKAKLJANJA

Najsmješniji znakovi Zodijaka - lista od 'udava' do urnebesnog

Svaki horoskopski znak ima talent za posebnu vrstu humora. Saznajte koji znak je majstor u kakvom humoru, a i koji znakovi nisu baš jako smiješni

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025