Traper može biti i izolacija, a u građevinskoj industriji simbol je pokreta cirkularne gradnje koja promovira smanjenje otpada. Saznajte kako traper uklopiti u uređenje interijera
Cirkularna gradnja u praksi: Traper za po doma i u domu...
Stare traperice više ne zatrpavaju ormare ili završavaju na otpadu, sada dobivaju sasvim novu ulogu u domovima. Izolacija od recikliranog trapera polako osvaja tržište kao održiva alternativa klasičnim materijalima poput staklene vune i pjene. Ovaj inovativni građevinski materijal ne samo da smanjuje tekstilni otpad, već pruža i brojne prednosti za zdravlje stanara, izgled prostora te očuvanje okoliša.
