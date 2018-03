Čišćenje je Lavu noćna mora, a Djevica pere dok sve ne blista

Proljetno čišćenje je za neke od nas tlaka, a neki u tome uživaju, no zbog proljeća svi postajemo energičniji te imamo više volje i elana.

Ovisno o tome u kojem smo astrološkom znaku rođeni, takva je i naša motivacija i pokretačka energija. Neki su znakovi prirodno skloni dobroj organizaciji posla, pa brzo obave proljetno čišćenje, no neki se u svemu tome pomalo i izgube. Pročitajte stoga jeste li vrijedni, snalažljivi ili ste pomalo pasivni i nespretni.

OVAN

Čisti i vježba u isto vrijeme

Proljeće je vaše godišnje doba jer je to vrijeme kada caruje vaš znak, pa ste puni optimizma i pozitivne energije. Proljetnom čišćenju pristupate s velikom dozom elana i ništa vam nije teško napraviti. Vrlo ste spretni i vješti pa čistite i spremate velikom brzinom. Godit će vam češći odmori, ali i dobra organizacija, što je vama često mrsko. Ne morate očistiti sve odjednom, rješavajte prostoriju po prostoriju. Pritom si svoj rad učinite što ugodnijim – glazba u ritmu koji vama najviše odgovara djelovat će na vas stimulirajuće. Pratite li glazbene taktove uz ples i rad, dobro ćete činiti svom tijelu i lijepo se razgibati. Kako ste po prirodi autoritativni, zaposlit ćete i svoje ukućane te svakom od njih dodijeliti pokoju dužnost. No brzo će se stvoriti neopisiva gužva, pa ćete shvatiti da najbolje spremate sami.

BIK

Poslu se prepuštaju planski

Vi u proljetnom čišćenju jednostavno uživate. Svoj kreativan duh unijet ćete u svaki prostor doma, pa ćete rado kupiti nove zavjese, šarene jastučiće ili kakvu lončanicu s cvijećem. Volite koristiti mirisna sredstva za čišćenje ili dok čistite upaliti kakvu mirisnu svijeću i u tome uživati. Za vas je proljetno čišćenje veliki događaj i veliki ritual kojem se prepuštate planski. Nećete započeti dok niste nabavili sva moguća sredstva za čišćenje i dezinfekciju. Ne volite kada vam se drugi upliću u rad, volite sve obaviti sami – ljudi oko vas samo vas smetaju. Sistematični ste i kad se primite jedne prostorije nećete je ostaviti dok je niste do kraja uredili. Po prirodi niste žurni i sve volite raditi temeljito. Od svojih stvari se teško odvajate, pa ćete staru ali dobro očuvanu odjeću rado nekome darovati.

BLIZANCI

Obožavaju uređivati vrt i balkone

Iako niste ljubitelj proljetnog čišćenja, mora vam se priznati brzina i snalažljivost s kojom ste u stanju svoj dom dovesti u red. Uopće vam nije problem istodobno spremati nekoliko prostorija odjednom. To je zato što u svemu volite raznovrsnost, pa vam boravak u jednoj prostoriji brzo dosadi. Volite čistiti uz glazbu, pjevušiti pa i plesati. Imate li puno dokumenata, knjiga, fascikala ili časopisa, potrudite se da ih rasporedite tako da uvijek znate gdje vam stoje. Često ste u tom pogledu neuredni pa imate problema pronaći neki zagubljeni dokument. Unutarnje čišćenje za vas nije toliko kreativan posao, koliko proljetno uređenje balkona ili sadnica u vrtu. Najsretniji ste kad ste na otvorenome i možete se puno kretati.

RAK

Teško se odvajaju od starih stvari

Za vas je proljetno čišćenje poseban ritual. Poznati ste kao osoba koja je jako privržena obitelji i domu, pa ćete učiniti sve da vaše mjesto pod krovom odiše lijepim izgledom i čistoćom. Nadraže vam je čišćenje kuhinje, jer je to mjesto u kojem se osjećate najugodnije i gdje iskazujete svoje kulinarske vještine. Ne volite čistiti u društvu niti tražite ukućane da vam pomažu, volite napraviti sve po svome. Odlučujete li se za bojanje svoga doma, rado izabirete umirujuće pastelne tonove koji vašem boravišnom prostoru daju eleganciju. No izbjegavajte sušeno cvijeće kao ukras, radije se odlučite za lončanice ili svježe cvijeće u vazama. Kod pospremanja ladica i vitrina često nailazite na stare stvari od sentimentalne vrijednosti koje čistite s posebnom pažnjom. No problem nastaje kada previše starih stvari nagomilate, a niste se spremni od njih odvojiti. Najčešće se događa da na kraju ništa ne bacite, nego ponovno sve strpate u ormare.

LAV

Čišćenje za njih mora biti zabavno

Za vas je proljetno čišćenje ravno noćnoj mori. To je nešto što vam je neopisivo dosadno. Najsretniji ste kad u pomoć možete pozvati svoje prijateljice pa se sve na kraju pretvori u dobru zabavu. Neće vam pobjeći ni ukućani, koje ćete rado zaposliti, a neke od zadataka dat ćete i svojoj djeci. Volite biti šef pa se događa da više rade oni koji su oko vas, nego vi sami. Ali vam se zato mora priznati da ste odličan organizator – točno znate od kud krenuti s poslom i kako ga privesti kraju. Nećete se zadržati samo na pukom čišćenju nego ćete unijeti promjene u svoj dom. Rado ćete razmjestiti namještaj i tako svom domu dati novo ruho i izgled. Lako se rješavate starih stvari i rado ih mijenjate novima.

DJEVICA

Pedantni su i brzi

Vas bi se s pravom moglo nazvati najvećim čistuncima zodijaka. Nikad ne dopuštate da se prašina u vašem domu gomila ili da su vam neoprani prozori i zastori. Uz svoje redovne obveze, svaki ćete dan pomalo čistiti, pa će vaš dom i proljeće dočekati u relativno urednom stanju. Uživate u čišćenju, stoga se proljetnoj generalki iskreno radujete. Po tom ste pitanju vrlo zahtjevni, a zbog svoje temeljitosti gotovo nije jedan detalj u vašem domu neće ostati neočišćen. Generalno ćete počistiti ormare i presložiti svu garderobu, oprati zimsku i proljetnu garderobu. Vašim će se domom širiti miris dezinfekcijskih sredstava, a nećete odoljeti ni proljetnim sadnicama. Imate li balkon, okitit ćete ga raznobojnim cvijećem, a isto će učiniti i oni koji imaju vrt. Kad počnete s čišćenjem ne treba vam ni hrana ni voda, no nemojte pretjerati. Kad vi krenete nešto raditi, nećete stati dok ne privedete kraju.

VAGA

Od čišćenja do zabave

Radujete se proljeću i lijepim toplim danima, ali i trenutku kada ćete se primiti generalnog čišćenja. Prije toga sve razrađujete u glavi, odnosno koju ćete prostoriju prvu čistiti. Ponekad vas muči neodlučnost pa vaše proljetno čišćenje zna potrajati danima. Brzo se umarate i brzo vam dosadi, no ako uposlite svoj urođeni kreativan duh, čišćenje za vas može postati prava avantura. Najviše volite raditi u društvu, pa ćete rado pozvati pojačanje u vidu svojih prijateljica ili raspoloženih ukućana. Volite kad se sve pretvori u opće veselje i smijeh. Na kraju bi se vaše čišćenje moglo pretvoriti u zabavu. Veliki ste poklonik umjetnina i lijepih stvari koje ćete detaljno očistiti, ali i isprazniti ormare od viška stare odjeće. Na kraju ćete stan osvježiti kakvom mirisnom svijećom ili osvježivačem prostora.

ŠKORPION

Teško se rješavaju nepotrebnih stvari

Spadate u vrlo uredne osobe, ali pomisao na proljetno čišćenje stvara u vama osjećaj prave tlake. Da možete, to biste najradije izbjegli, no kada se jednom primite čišćenja, onda vas u tome više ništa ne može zaustaviti. Vrlo ste intimno vezani uz mnoge stvari i sitnice po kući, koje, čak i ako nemaju neku sentimentalnu vrijednost, u vašem domu samo skupljaju prašinu. Morat ćete biti odlučniji i napokon se riješiti nepotrebnih stvari. U čišćenju ste dosta spori i nikamo vam se ne žuri, a i ne podnosite da vas netko drugi požuruje. Vi imate svoj tempo i toga se držite. Vrlo ste temeljiti i vaš će dom zablistati od čistoće, a sve “prodisati” novom pozitivnom energijom.

STRIJELAC

Dom će osvježiti novim tepihom ili jastucima

Vedri i optimistični, jedva čekate tople proljetne dane da se primite čišćenja. Vama je čišćenje zabava, volite puštati glasnu glazbu dok usisavate stan ili preslagujete garderobne ormare. Za vas je to sve jedna avantura, a posebno kad otkrijete zametnute stvari koje ste još donedavno tražili, a niste ih mogli naći. Dom ćete osvježiti novim jastučićima za trosjed i kauče, ili ćete novim tepihom podići atmosferu u primaćoj sobi. No često ste nestrpljivi da vidite kako će vaš stan izgledati nakon završnog čišćenja, pa malo čistite jednu prostoriju pa malo drugu i na kraju ništa ne napravite. Teško se organizirate pa ćete čišćenje rastegnuti na cijeli tjedan, radeći svaki dan pomalo.

JARAC

Organizacija i disciplina

Vi ste tradicionalist koji se striktno pridržava da je proljeće vrijeme velikog čišćenja. To je za vas ritual kojeg niti jedne godine ne propuštate. Po prirodi ste vrijedni i jako radišni pa kad se ulovite posla, ne puštate ga dok nije sasvim gotov. Za vas je to vrijeme kada ćete cijeli svoj dom doslovno preokrenuti naopačke – nema tog kuta u koji vaša vrijedna ruka neće zaći. No problem vam zadaje odvajanje od starih stvari. Za svaku se sitnicu intimno vežete pa se od njih teško odvajate čak i ako nemaju nekakvu vrijednost. Vrlo ste organizirani i disciplinirani i nikad ne čistite navrat - nanos nego s točno određenim planom. Ne volite kada vam se ukućani pletu u posao i često odbijate njihovu pomoć jer znate da posao najbolje odradite sami.

VODENJAK

Prihvatit će svaku pomoć

Veliki ste društvenjak pa se ta vaša osobina ogleda i kod proljetnog čišćenja. Ne volite čistiti sami jer vam je tada neopisivo dosadno. Rado ćete pozvati veliko društvo i svakome od njih podijeliti zadatak, no na kraju će se sve završiti na dobroj zabavi, a ne na čišćenju. No vi ste takvi, volite ljude i volite da posao ima i prizvuk dobre zabave. Ako vam prijatelji nisu na raspolaganju zaposlit ćete ukućane, a zauzvrat ćete im spremiti odličan ručak. Kad se primite proljetnog čišćenja, ne pridržavate se nikakvih pravila. Umjesto da prvo uredite i počistite svoj dom, radije ćete krenuti od podruma ili tavana. Potom ćete očistiti svoje dvorište ili novim sadnicama osvježiti izgled svog balkona. Tek kad to sredite na red će doći uređenje unutrašnjosti stana.

RIBE

Vežu se uz stvari

Senzibilni ste i nježni pa je vaše proljetno čišćenje obojeno osjećajima. Sve stvari ili predmeti od sentimentalne važnosti izmamit će vam suze na oči. Svaka figurica iz vitrine koju čistite od prašine, stare izblijedjele slike, ili majica iz ormara u vama će odmah probuditi sjećanja na neka stara, lijepa vremena. No kad se prihvatite čišćenja, shvatit ćete da niste pretjerano organizirani. Nikad ne čistite sobe po redu, nego uvijek prema nekom unutarnjem osjećaju. Za vas ne vrijede nikakva pravila, vi to radite prema trenutačnom raspoloženju. Volite mirisne svijeće i općenito kućne mirise kojima ćete završiti čišćenje.