Citrusi ipak nisu najveći izvori vitamina C, ovih 14 namirnica su bolji izbor za važan nutrijent

Citrusno voće poput naranči i grejpfruta neki su od najpopularnijih (i najpoznatijih) izvora vitamina C. Međutim, postoji popriličan broj namirnica s više vitamina C koje vam mogu pomoći da zadovoljite preporučeni dnevni unos ovog važnog nutrijenta.
Odraslima je potrebno 75 do 90 mg vitamina C dnevno. Prosječna naranča osigurava 70 mg - ili 78% dnevnog unosa. Čitajte dalje kako biste otkrili razne ukusne namirnice koje pružaju još više.
| Foto: Fotolia
Odraslima je potrebno 75 do 90 mg vitamina C dnevno. Prosječna naranča osigurava 70 mg - ili 78% dnevnog unosa. Čitajte dalje kako biste otkrili razne ukusne namirnice koje pružaju još više.
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Foto: Fotolia
Odraslima je potrebno 75 do 90 mg vitamina C dnevno. Prosječna naranča osigurava 70 mg - ili 78% dnevnog unosa. Čitajte dalje kako biste otkrili razne ukusne namirnice koje pružaju još više.
| Foto: Fotolia
Paprike: Jedan od najboljih izvora vitamina C, ali nisu sve jednake. Dok zelena paprika sadrži 118,4 mg vitamina C, žuta paprika sadrži 165,4 mg, a crvena paprika čak 168,9 mg.
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Zlatni (žuti) kivi: Dok prosječni zeleni kivi ne sadrži više vitamina C od naranče, njihovi slatki žuti rođaci sadrže čak 136,3 mg po plodu. Izmiksajte ga s jagodama kako biste udvostručili unos vitamina C ili ga poslužite s jogurtom kako biste dobili kalcij i zdrave masti.
Špinat s gorušicom: Poznat i pod nazivom komatsuna ili japanski špinat, bolji je izvor vitamina C od običnog špinata. Špinat ima 26,5 mg na 100 grama, dok komatsuna sadrži čak 130 mg na istu količinu.
Prokulice: Savršen prilog, bilo da su pečene sa slaninom ili nasjeckane u salatu. U samo jednoj šalici dobit ćete 125,8 mg vitamina C - plus malo kalcija, kalija i vlakana koja će vas zasititi. Osim toga, sadrže glukorafanin, spoj koji se pretvara u sulforafan kada se nasjecka ili žvače. Sulforafan može podržati zdravlje jetre poboljšavajući njezine prirodne procese detoksikacije.
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Guava: Iako nije na vašem svakodnevnom popisu namirnica, ovo tropsko voće zaslužuje mjesto u vašoj rotaciji. Jedna guava sadrži 125 mg vitamina C - gotovo dvostruko više nego što ćete dobiti iz naranče. Također je bogata drugim hranjivim tvarima, poput kalija, folata i vitamina A. Sadrži likopen, snažan antioksidans koji može pomoći u zaštiti stanica od oštećenja i podržati zdravlje srca.
Sok od rajčice: Jedna šalica sadrži 121 mg vitamina C - uz 8,5% dnevnog kalija. Sok od rajčice može imati visok udio natrija, stoga se odlučite za verzije s niskim udjelom natrija ako pazite na unos. S 24,9 mg vitamina C, velika rajčica nema baš istu količinu. Ali ako radije jedete rajčice nego ih pijete, možete ih pojesti nekoliko da biste nadoknadili propušteno.
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Ananas: Osim što ima okus tropskog odmora, sadrži čak 96,7 mg vitamina C po šalici. Za razliku od većine drugog voća, izvrstan je izvor bromelaina, enzima koji pomaže tijelu da probavi proteine.
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Papaja: Poput svojih tropskih rođaka manga i ananasa, papaja je veliki favorit kada je u pitanju vitamin C. Jedna mala papaja sadrži 95,6 miligrama ovog hranjivog sastojka. Oko 80 mg na 100 g ploda.
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Jagode: Sadrže 89,4 mg vitamina C po šalici. Također se mogu pohvaliti velikom dozom mangana, koji može održavati stabilnu razinu šećera u krvi, kao i malim količinama kalcija, magnezija i kalija. Izvor su antocijanina, antioksidansa koji im daju crvenu boju, a može pomoći zdravlju srca poboljšanjem funkcije krvnih žila i smanjenjem upale.
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Korabica: Ovaj podcijenjeni član porodice kupusnjača može se pohvaliti s 83,7 mg vitamina C po šalici. Također je pun kalija i vitamina B. I kao i mnogi njegovi kupusnjači (brokula, kupus itd.), odličan je izvor vlakana korisnih za crijeva.
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Kelj: Ovo zeleno lisnato povrće nudi 93,4 mg u svakoj porciji od 100 grama. Kelj je također pun vitamina B6 i A te ima 4,1 gram vlakana korisnih za crijeva.
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Cvjetača: Jedna velika glavica sadrži čak 563,6 mg vitamina C. Dakle, čak i ako poslužite puno manju porciju povrća, možete očekivati puno vitamina C - plus druge hranjive tvari, poput kalija i magnezija. 100 g sirove cvjetače sadrži oko 46 do 80 mg vitamina C
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Brokula: Šalica nasjeckane, sirove brokule sadrži oko 81 mg vitamina C. Također sadrži više vitamina K (92,8 mikrograma) - važnog za zdravlje kostiju i pravilno zgrušavanje krvi - nego što je većini ljudi potrebno u jednom danu.
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Mango: Jedna šalica slatkog, sočnog manga sadrži 60,1 mg vitamina C. Ali ako želite nešto više od jedne naranče, morat ćete pojesti cijelo voće. Prosječni mango sadrži 122 mg vitamina C - znatno iznad preporučenog dnevnog unosa.
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