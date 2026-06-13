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VITAMIN C

Citrusi ipak nisu najveći izvori vitamina C, ovih 14 namirnica su bolji izbor za važan nutrijent

Citrusno voće poput naranči i grejpfruta neki su od najpopularnijih (i najpoznatijih) izvora vitamina C. Međutim, postoji popriličan broj namirnica s više vitamina C koje vam mogu pomoći da zadovoljite preporučeni dnevni unos ovog važnog nutrijenta.
Fotolia
Odraslima je potrebno 75 do 90 mg vitamina C dnevno. Prosječna naranča osigurava 70 mg - ili 78% dnevnog unosa. Čitajte dalje kako biste otkrili razne ukusne namirnice koje pružaju još više. | Foto: Fotolia
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Odraslima je potrebno 75 do 90 mg vitamina C dnevno. Prosječna naranča osigurava 70 mg - ili 78% dnevnog unosa. Čitajte dalje kako biste otkrili razne ukusne namirnice koje pružaju još više. | Foto: Fotolia
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