Citrusi ipak nisu najveći izvori vitamina C, ovih 14 namirnica su bolji izbor za važan nutrijent

Prokulice: Savršen prilog, bilo da su pečene sa slaninom ili nasjeckane u salatu. U samo jednoj šalici dobit ćete 125,8 mg vitamina C - plus malo kalcija, kalija i vlakana koja će vas zasititi. Osim toga, sadrže glukorafanin, spoj koji se pretvara u sulforafan kada se nasjecka ili žvače. Sulforafan može podržati zdravlje jetre poboljšavajući njezine prirodne procese detoksikacije. | Foto: 123rf/ILUSTRACIJA