Započelo je cijepljenje protiv COVID-19 za sve građane koji to žele, pa za one koji još nisu sigurni u svoju odluku vrijedi podsjetiti na dosad poznate informacije o cjepivima koja su dostupna na hrvatskom tržištu. Prije svega, ni jedno od odobrenih cjepiva protiv COVID-19 koje se primjenjuje u EU ne sadrži živi virus koji bi mogao uzrokovati COVID-19, pa cjepivo ne može uzrokovati infekciju virusom SARS-CoV-2.

Također, ni nijedno cjepivo općenito, pa tako ni ona protiv korona virusa, ne utječu na DNK čovjeka.

Među cjepivima koja su registrirana za upotrebu u Hrvatskoj postoje razlike oko toga treba li primijeniti dvije doze, te uz preporučeni razmak između doza, kao i vezano uz dobnu skupinu za koju se primjenjuju.

Za Pfizerovo cjepivo preporučeni je razmak između prve i druge doze cjepiva šest tjedana. Trenutačno se ne preporučuje djeci mlađoj od 16 godina.

Za cjepivo Moderne preporučuje se razmak od 28 do 42 dana (od 4 do 6 tjedana), a namijenjeno je za prevenciju bolesti COVID-19 u osoba dobi 18 i više godina.

Isto dobno ograničenje vrijedi i za AstraZeneca/Oxford cjepivo, uz preporučeni razmak između prve i druge doze cijepljenja od 12 tjedana.

Inače, puna učinkovitost cjepiva postiže se od 10 do 14 dana nakon primljene druge doze. To znači da je moguće da osoba bude izložena virusu SARS-CoV-2 i njime se zarazi neposredno prije ili nakon cijepljenja i razvoja imuniteta, razvije simptome bolesti, no oni će biti blaži ili ih neće biti. Zato se i nakon cijepljenja trebamo pridržavati mjera zaštite, poput nošenja maski i držanja distance.

Donosimo odgovore na najvažnija pitanja o cijepljenju, koje su pripremili stručnjaci Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (HZJZ).

1. MORAM LI SE CIJEPITI PROTIV SARS-COV-2?

Cijepljenje protiv SARS-CoV-2 je dobrovoljno.

2. KOME SE JAVITI U SLUČAJU DA SE ŽELIM CIJEPITI PROTIV COVID-19?

Za cijepljenje se možete prijaviti prijavom kod svojeg liječnika obiteljske medicine, putem internetske stranice cijepise.zdravlje.hr, pozivom na besplatni broj telefona 0800 0011 ili javljanjem u županijski zavod za javno zdravstvo.

3. MOGU LI SE CIJEPITI PROTIV SARS-COV-2 IZVAN SVOG MJESTA PREBIVALIŠTA?

Ako se ne možete cijepiti u mjestu svog prebivališta, odnosno kod izabranog liječnika obiteljske medicine, za cijepljenje se možete javiti putem portala cijepise.zdravlje.hr ili nadležnom županijskom zavodu za javno zdravstvo u mjestu svojeg trenutnog boravka.

4. MOGU LI SE CIJEPITI OSOBE KOJE IMAJU EUROPSKO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE?

U RH se možete besplatno cijepiti protiv COVID-19 neovisno o vrsti zdravstvenog osiguranja. Ako nemate izabranog liječnika obiteljske medicine, za cijepljenje se možete javiti nadležnom županijskom zavodu za javno zdravstvo u mjestu svojeg trenutnog boravka. Osobe koje nemaju OIB (strani državljani), ne mogu se prijaviti putem portala cijepise.zdravlje.hr, nego isključivo putem županijskog zavoda za javno zdravstvo.

5. KAD ĆU DOĆI NA RED ZA CIJEPLJENJE?

Cijepljenje se provodi prema definiranim prioritetnim skupinama sukladno Nacionalnom planu za cijepljenje protiv COVID-19. Početak cijepljenja iz pojedinih prioritetnih skupina ovisi o dostupnosti cjepiva, odazivu na cijepljenje, ali i broju osoba koje pripadaju tim prioritetnim skupinama. Planom je propisano prvo cijepiti djelatnike i korisnike domova za starije osobe (i drugih ustanova za pružanje usluge smještaja u sustavu socijalne skrbi) te zdravstvene djelatnike, zatim (uvjetno rečeno, druga faza cijepljenja) sve osobe starije od 65 godina i sve osobe s kroničnim bolestima neovisno o dobi te na kraju (uvjetno rečeno, treća faza) cjelokupno stanovništvo.

Izabranim liječnicima obiteljske medicine prepušteno je procijeniti među svojim pacijentima koje najbolje poznaju, odnosno u čiju anamnezu i stanje bolesti imaju uvid, kako odrediti prioritet u ovakvim situacijama kad s jedne strane imaju osobu starije životne dobi, a s druge strane mlađu osobu, ali opterećenu teškom kroničnom bolešću.

Cijepljenje se preporučuje i skrbnicima osoba s invaliditetom ako ta invalidna osoba u potpunosti ovisi o tom skrbniku.

8. TKO ĆE ME KONTAKTIRATI VEZANO ZA PRIMANJE DRUGE DOZE CJEPIVA?

Kontaktirat će vas liječnik koji vas je cijepio i prvom dozom.

9. JESU LI LIJEKOVI KOJE UZIMAM/ALERGIJE KOJE IMAM KONTRAINDIKACIJA ZA CIJEPLJENJE MRNA CJEPIVOM PROTIV COVID-19?

Preosjetljivost na sastojke cjepiva jedina je kontraindikacija za cijepljenje protiv COVID-19 (naravno, uz opće kontraindikacije - akutna febrilna bolest i teška nuspojava na primjenu prethodne doze tog cjepiva). Od sastojaka cjepiva naglašava se polietilenglikol, koji pokazuje križnu preosjetljivost s polisorbatom. Drugim riječima, ako osoba nije alergična na polietilenglikol i/ili polisorbat, može se cijepiti. Prema preporukama CDC-a, koje i mi prihvaćamo, alergija na antibiotike i druge lijekove nije kontraindikacija za cijepljenje.

Kod osoba koje su imale neposrednu alergijsku reakciju na bilo koje drugo cjepivo ili injekcijsku terapiju (tj. intramuskularna, intravenska ili potkožna cjepiva ili terapije koje nisu povezane s mRNA COVID-19 cjepivom ili polisorbatima) potreban je oprez pri primjeni cjepiva, no navedeno ne predstavlja kontraindikaciju za cijepljenje za trenutno dostupna mRNA cjepiva u Hrvatskoj. Te se osobe trebaju informirati o rizicima i koristima kako bi se donijela konačna odluka o cijepljenju. Može se razmotriti odgoda cijepljenja i/ili savjetovati se s alergologom-imunologom dok ne budu dostupne opsežnije informacije o riziku od anafilaksije.

Alergijske reakcije (uključujući ozbiljne alergijske reakcije) koje nisu povezane s cjepivima, injekcijskim terapijama, komponentama mRNA COVID-19 cjepiva (uključujući polietilenglikol) ili polisorbatima, poput alergija na hranu, kućne ljubimce, otrove kukaca ili okolišne alergene ili alergije na lijekove koji se primjenjuju na usta (uključujući oralne ekvivalente lijekova za injekciju) nisu kontraindikacija niti mjera opreza za cijepljenje mRNA COVID-19 cjepivom.

Nakon cijepljenja preporučuje se sve osobe nadzirati 15 minuta, a osobe s poviješću neposredne alergijske reakcije bilo koje ozbiljnosti na cjepivo ili injekcijsku terapiju i osobe s anafilaksijom bilo kojeg uzroka u anamnezi 30 minuta.

10. MOGU LI SE CIJEPITI PROTIV SARS-COV-2 AKO SAM TRUDNA/DOJIM?

Iskustvo s primjenom trenutno dostupnih cjepiva (Pfizer-BioNTech, Moderna i AstraZeneca) u trudnica je ograničeno. Ispitivanja na životinjama ne upućuju na izravan ili neizravan štetan učinak na trudnoću, razvoj zametka i fetusa, porođaj ili postnatalni razvoj (razvoj poslije rođenja). Zbog ograničenih i nedostatnih saznanja o učincima cjepiva na trudnice, primjenu cjepiva tijekom trudnoće treba razmotriti samo kad su moguće koristi veće od bilo kojih potencijalnih rizika za majku i fetus. Nije poznato izlučuje li se cjepivo u majčino mlijeko.

11. SMIJEM LI SE CIJEPITI AKO SAM IMUNOKOMPROMITIRAN (UZIMAM IMUNOSUPRESIVNU TERAPIJU, ONKOLOŠKI SAM BOLESNIK I SL.)?

Osobe s imunokompromitirajućim stanjima ili koje uzimaju imunosupresivne lijekove mogu biti u povećanom riziku od razvoja teških oblika bolesti COVID-19 i njezinih komplikacija, zbog čega se preporučuje cijepljenje ako nemaju kontraindikaciju za cijepljenje. Međutim, važno je istaknuti da postoji mogućnost smanjenog imunološkog odgovora, tj. mogućnost da će kod imunokompromitiranih osoba učinkovitost cjepiva biti niža nego kod imunokompetentnih osoba (osoba s imunološkim sustavom koji uredno funkcionira).

O optimalnom vremenu cijepljenja protiv COVID-19 savjetujte se sa svojim nadležnim liječnikom, odnosno liječnikom specijalistom, koji ima sveobuhvatan uvid u vaše zdravstveno stanje, trenutnu terapiju i dosadašnje liječenje te vam može savjetovati kad bi bilo najbolje provesti cijepljenje na temelju razumijevanja vašeg imunološkog statusa i vjerojatnog imunološkog odgovora na cijepljenje, uzimajući u obzir rizik od bolesti COVID-19 i vjerojatnost izloženosti bolesti.

12. KOJA JE VRSTA CJEPIVA NAJBOLJA ZA MENE I MOGU LI BIRATI VRSTU CJEPIVA?

Za cjepiva koja se trenutno koriste u RH ne postoje preporuke temeljem kojih se u određenim situacijama daje prednost jednoj vrsti cjepiva nad drugom. Zbog ograničenih količina cjepiva trenutno nije moguće birati vrstu cjepiva.

13. POSTOJE LI RIZICI KOD CIJEPLJENJA AKO IMAM ALERGIJU NA PENICILIN?

Prethodna alergija na penicilin nije kontraindikacija za cijepljenje. Može biti potrebna dodatna mjera opreza, što ćete utvrditi s izabranim liječnikom s kojim ćete detaljnije porazgovarati o alergijskoj reakciji i formulaciji penicilina (tablete ili injekcije) na koju ste razvili alergijsku reakciju.

14. PREPORUČUJE LI SE MENI S OBZIROM NA DOB (70 GODINA) I KRONIČNU PLUĆNU BOLEST NEKO ODREĐENO CJEPIVO?

Za cjepiva koja se trenutno koriste u RH ne postoje preporuke temeljem kojih se u određenim situacijama daje prednost jednoj vrsti cjepiva nad drugom. Zbog ograničenih količina cjepiva trenutno nije moguće birati vrstu cjepiva.

15. ŠTO TOČNO MORATE NAGLASITI SVOM LIJEČNIKU, LJEKARNIKU ILI MEDICINSKOJ SESTRI PRIJE NEGO ŠTO PRIMITE CJEPIVO?

Potrebno je upozoriti na prijašnje teške alergijske reakcije ili tešku akutnu bolest/infekciju s visokom tjelesnom temperaturom. Liječnik će prema danim informacijama zaključiti smijete li se cijepiti trenutno dostupnim cjepivom ili je cijepljenje potrebno odgoditi.

16. AKO SE CIJEPIM PROTIV BOLESTI COVID-19, KOLIKO VREMENA TREBA PROĆI PRIJE NEGO ŠTO SMIJEM PRIMITI NEKO DRUGO CJEPIVO - POPUT PRIMJERICE CJEPIVA PROTIV TETANUSA?

Ostala cijepljenja, poput primjerice cijepljenja protiv tetanusa, trebaju se provoditi u razmaku od minimalno 14 dana prije ili nakon cijepljenja protiv bolesti COVID-19 u slučaju korištenja mRNA cjepiva. Taj se vremenski interval smatra mjerom predostrožnosti - mnogi liječnici pretpostavljaju da istodobno cijepljenje ne predstavlja problem, no još nema podataka koji pokazuju da je istodobno cijepljenje drugim cjepivima sigurno i učinkovito. U slučaju AstraZeneca cjepiva taj je razmak sedam dana.

17. JE LI NUŽNO PRIJE DOBIVENOG TERMINA ZA CIJEPLJENJE DOSTAVITI NEGATIVAN TEST NA VIRUS SARS-COV-2?

Ne, testiranje prije cijepljenja nije uvjet. Osoba se ne treba testirati na virus SARS-CoV-2 ako nema simptome bolesti.

18. AKO ODBIJEM JEDNU VRSTU CJEPIVA, GDJE MOGU ZATRAŽITI DRUGU VRSTU CJEPIVA?

Takvu informaciju možete najpouzdanije dobiti od Vašeg liječnika obiteljske medicine. Nije opravdano tražiti određeno cjepivo jer sva su jednako učinkovita u sprečavanju teških oblika bolesti COVID-19.

19. POSTOJE LI RAZLIKE U DJELOTVORNOSTI REGISTRIRANIH CJEPIVA PROTIV COVID-19?

U kliničkim studijama pokazala se različita djelotvornost u sprečavanju svih oblika bolesti COVID-19 cjepiva različitih proizvođača. Međutim, sva cjepiva koja su trenutno registrirana u Hrvatskoj pružaju potpunu zaštitu od teških oblika bolesti koji zahtijevaju hospitalizaciju. Drugim riječima, za sva registrirana cjepiva vrijedi da nitko od cijepljenih ispitanika nije bio hospitaliziran zbog COVID-19, a u kontrolnoj skupini je bilo hospitaliziranih zbog COVID-19.

20. AKO SAM SE CIJEPIO PROTIV SARS-COV-2 VIRUSA, MORAM LI I DALJE NOSITI MASKU, ODRŽAVATI DISTANCU OD DRUGIH OSOBA TE SE PRIDRŽAVATI DRUGIH PREVENTIVNIH MJERA?

S obzirom na trenutno ograničene informacije o tome u kojoj mjeri cjepivo utječe na samo širenje virusa i koliko dugo traje zaštita stvorena nakon cijepljenja, cijepljene osobe trebale bi se pridržavati svih trenutnih preporuka kako bi zaštitile sebe i druge uključujući:

· nošenje maske

· održavanje fizičke distance najmanje dva metra od drugih osoba

· izbjegavanje većih druženja i okupljanja

· često pranje ruku

· pridržavanje smjernica i uputa za radno mjesto, školu, javne prostore, putovanja...

21. MOGU LI SLOBODNO PRELAZITI DRŽAVNE GRANICE NAKON PRIMLJENE DRUGE DOZE CJEPIVA I PREPORUČENOG RAZDOBLJA NAKON DRUGE DOZE CJEPIVA?

Ne. Postupak s osobama koje su cijepljene pri prelasku granice isti je kao i s osobama koje još nisu cijepljene. Ovo vrijedi za ulazak u Hrvatsku. Međutim, neke zemlje oslobađaju cijepljene osobe od obveze karantene i PCR testiranja. Na mrežnim stranicama MVEP-a mogu se vidjeti informacije za druge zemlje.

22. HOĆU LI NAKON PRIMANJA COVID-19 CJEPIVA IMATI POZITIVAN PCR ILI ANTIGENSKI TEST NA SARS-COV-2 KAO POSLJEDICU CIJEPLJENJA?

Trenutno odobrena cjepiva protiv COVID-19 ne mogu prouzročiti pozitivan rezultat testova (PCR i antigenski test) koji se koriste za utvrđivanje trenutne infekcije virusom SARS-CoV-2.

23. KOME I KAKO PRIJAVITI NUSPOJAVE CIJEPLJENJA?

Nuspojave cijepljenja mogu se prijaviti osobi koja vas je cijepila, a cjepitelj će obavijestiti Hrvatsku agenciju za lijekove i medicinske proizvode ili Hrvatski zavod za javno zdravstvo, koji su zaduženi za praćenje i analizu nuspojava cjepiva. Također, građani sami mogu nuspojave prijaviti HALMED-u online, putem elektroničke pošte, kao i pismenim putem.

24. ŠTO AKO ZBOG OBAVEZA ILI IZVANREDNE SITUACIJE PROPUSTIM ZADANI DATUM PRIMITKA DRUGE DOZE?

Savjetuje se pridržavanje zadanih termina cijepljenja. Ako se ipak dogodi kakva izvanredna situacija, cjepivo će se primijeniti i nakon termina za drugu dozu. Naravno, morate se javiti svom liječniku da vam ugovori novi termin.

25. SMIJU LI SE NA SAM DAN PRIMANJA CJEPIVA KORISTITI I DRUGI LIJEKOVI KOJE OSOBA KORISTI ZA RANIJE DIJAGNOSTICIRANE BOLESTI?

Smiju i trebaju, cijepljenje ne utječe na uzimanje redovite terapije.

26. AKO SE NETKO ZARAZI VIRUSOM SARS-COV-2 NAKON PRIMLJENE PRVE DOZE CJEPIVA, KOLIKO DUGO MORA ČEKATI DA GA LIJEČNIK CIJEPI DRUGOM DOZOM?

Cijepljenje se ne smije provoditi tijekom izolacije, a nakon što osoba izađe iz izolacije, može se cijepiti drugom dozom (razmak između prve i druge doze ne smije biti kraći od 21 dan za Pfizer/BioNTechovo cjepivo, a za ostala 28 dana).