Član kluba Oranž: Jedva čekam tekme i reportaže na 24sata

Radim fizički posao pa u pauzi obavezno pogledam što ima novog na 24sata, kaže nam Ivo Vrbanović (36) iz Lučkoga, koji je po struci keramičar.

POGLEDAJTE VIDEO: Matea je članica Oranž kluba

Pokretanje videa... 00:15 Matea Opačak iz Zagreba koristi Oranž | Video: Privatni album

Pretplatio se na digitalnu pretplatu 24sata i postao član kluba Oranž. To znači da, osim što mu je sada dostupan sav sadržaj na portalu, ima popuste i kupone u raznim trgovinama.

- Oranž mi je super. Sigurno ću iskoristiti kupone, a posebno se veselim onome za Wolt, da se počastim finim ručkom - kaže Ivo.

Od sadržaja čita sve, ali ipak mu je sportska rubrika najdraža.

Foto: Privatni Album

- Sad su veliki dani, prati se Europsko prvenstvo i 24sata s mjesta događaja izvještava o situaciji u Njemačkoj. Posebno me vesele zabavne navijačke priče. Bude svega, a smijeha ne nedostaje. Sad počinju prve utakmice i tome se jako veselim - kaže Ivo.

Ne propustite ovu priliku jer svakog novoga korisnika godišnje Oranž pretplate po cijeni od samo 17 eura očekuju Wolt kupon od 13 € i ulaznica za izložbu "Od boemstva do vječnosti", koja je u Galeriji Klovićevi dvori u Zagrebu otvorena do kraja lipnja. Super paket Oranža obuhvaća i druge kupone, kao što su 15 € kupon za Lidl, 17 € kupon u Admiralu i 20 € kupon za Mealpass. Ponuda vrijedi do isteka zaliha.

Požuri i preuzmi kupone OVDJE za samo 17 eura!