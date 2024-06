Vladimir je član Oranža: Čitam sve i još dobijem super kupone

Uvijek čitam 24sata, a od sada mogu čitati sve jer sam se pretplatio na Oranž, kaže Vladimir Kožić (35) iz Lučkog koji se bavi nautičkom mehanikom.

PLUS sadržaj sad mu je dostupan kao i sav drugi. Od sada kao pretplatnik može čitati feljtone, komentare, reportaže, analize i intervjue bez ikakvog sputavanja.

- Pratim sport. Svakako ću ga još više pratiti tijekom Europskog prvenstva. Rado čitam i recepte jer sam gurman te obožavam hranu i kuhanje. Aktivan sam. Često planinarim i boravim u prirodi pa mi je važna prognoza vremena koja je uvijek dostupna. Plešem u plesnom centru Salsa fusion by Nataša pa uvijek volim pročitati inspirativne priče plesača i drugih koji se bave scenskim poslom - kaže Vladimir.

- Sve što mi treba kako bih ostao informiran je na 24sata. Imam aplikaciju i notifikacije pa uvijek budem u toku. Od zabavnog sadržaja super mi je Djevojka dana. Opisi me uvijek zabave - kaže Vladimir.

Foto: Privatni Album

Osim super sadržaja, uz Oranž je dobio i odlične kupone koje će, kaže, svakako iskoristiti.

- Super će mi doći kupon za Lidl. Svakako često obavljam kupovinu pa nije za baciti. Wolt kupon ću iskoristiti za gablec na poslu - kaže Vladimir i dodaje:

- Mislim da je ovo odlična prilika jer se za 17 eura dobije 72 eura kupona i godinu dana se čita neograničeno sadržaj na portalu. Vidim da su ovdje i drugi popusti pa ću svakako sve proučiti i iskoristiti sve što mi paše ili podijeliti s najbližima.

