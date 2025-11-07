CNN objavio popis najboljih svjetskih božićnih sajmova: Tu je i naš Advent u Zagrebu

ADVENT U ZAGREBU Zagrebački Advent prepoznat je kao jedna od najljepših blagdanskih manifestacija u Europi, a tri je godine zaredom proglašen „najboljom božićnom destinacijom“ prema izboru portala European Best Destinations. U sklopu Adventa održava se oko 25 različitih sajmova raspoređenih po središtu grada. Manifestaciju obilježavaju žive jaslice, ledene skulpture, koncerti na otvorenom, pop-up barovi i božićni tramvaj s Djedom Božićnjakom i vilenjacima. Posebno popularna zona „Fuliranje“ okuplja posjetitelje uz uličnu hranu i glazbu na otvorenom. Datum: 29. studenoga – 7. siječnja | Foto: PR