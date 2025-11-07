Obavijesti

Galerija

Komentari 0
VELIKO PRIZNANJE

CNN objavio popis najboljih svjetskih božićnih sajmova: Tu je i naš Advent u Zagrebu

Od Njemačke i Švicarske do Singapura i New Yorka, teško je pronaći popularnu destinaciju koja ne održava tradicionalni božićni sajam. Neki od njih s vremenom su postali i samostalne turističke atrakcije
Christmas night market place in Wroclaw
Kraj godine prepoznat je na mnogim lokacijama po raskošnim sajmovima koji su postali ujedno turističke atrakcije. U nastavku provjerite koji su to najbolji božićni sajmovi na svijetu, osim našeg zagrebačkog. | Foto: NAKOFF
1/10
Kraj godine prepoznat je na mnogim lokacijama po raskošnim sajmovima koji su postali ujedno turističke atrakcije. U nastavku provjerite koji su to najbolji božićni sajmovi na svijetu, osim našeg zagrebačkog. | Foto: NAKOFF
Komentari 0

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025