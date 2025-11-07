CNN objavio popis najboljih svjetskih božićnih sajmova: Tu je i naš Advent u Zagrebu

Od Njemačke i Švicarske do Singapura i New Yorka, teško je pronaći popularnu destinaciju koja ne održava tradicionalni božićni sajam. Neki od njih s vremenom su postali i samostalne turističke atrakcije
Kraj godine prepoznat je na mnogim lokacijama po raskošnim sajmovima koji su postali ujedno turističke atrakcije. U nastavku provjerite koji su to najbolji božićni sajmovi na svijetu, osim našeg zagrebačkog.
WIENER CHRISTKINDLMARKT, AUSTRIJA
Bečki spektakl s vlakom sa sobovima, panoramskim kotačem i golemim adventskim vijencem simbol je blagdanskog ugođaja. Održava se ispred Gradske vijećnice, a uključuje i dječje klizalište od 110 kvadrata.
Datum: 14. studenoga – 26. prosinca
BASEL CHRISTMAS MARKET, ŠVICARSKA
Najveći i jedan od najpoznatijih sajmova u Švicarskoj, smješten na dvije lokacije, okuplja oko 150 štandova s božićnim ukrasima, začinima i rukotvorinama.
Datum: 27. studenoga – 23. prosinca
STRASBOURG CHRISTMAS MARKET, FRANCUSKA
Jedan od najstarijih božićnih sajmova u Europi, koji datira još iz 1570. godine. Prostire se preko deset lokacija i godišnje privlači više od dva milijuna posjetitelja.
Datum: 26. studenoga – 24. prosinca
ADVENT U ZAGREBU
Zagrebački Advent prepoznat je kao jedna od najljepših blagdanskih manifestacija u Europi, a tri je godine zaredom proglašen „najboljom božićnom destinacijom“ prema izboru portala European Best Destinations.
U sklopu Adventa održava se oko 25 različitih sajmova raspoređenih po središtu grada. Manifestaciju obilježavaju žive jaslice, ledene skulpture, koncerti na otvorenom, pop-up barovi i božićni tramvaj s Djedom Božićnjakom i vilenjacima. Posebno popularna zona „Fuliranje“ okuplja posjetitelje uz uličnu hranu i glazbu na otvorenom.
Datum: 29. studenoga – 7. siječnja
CHRISTMAS IN TIVOLI, KOPENHAGEN, DANSKA
Tijekom blagdana poznati zabavni park Tivoli Gardens pretvara se u čarobno mjesto s više od 1000 ukrašenih božićnih jelki i svjetlosnim instalacijama.
Datum: 14. studenoga – 4. siječnja
WINTER VILLAGE AT BRYANT PARK, NEW YORK, SAD - Središnji park na Manhattanu svake se zime pretvara u bajkovito klizalište i trgovačko selo s više od 150 kioska. Ulaz na klizalište je besplatan.
Datum: 24. listopada – 4. siječnja
CHRISTKINDLESMARKT, NÜRNBERG, NJEMAČKA
Sajam s tradicijom koja seže u 16. stoljeće okuplja više od 200 štandova na glavnom gradskom trgu i svake godine privlači oko dva milijuna posjetitelja.
Datum: 28. studenoga – 24. prosinca
HYDE PARK WINTER WONDERLAND, LONDON, UJEDINJENO KRALJEVSTVO
Jedan od najpoznatijih zimskih događaja u Londonu, s više od 200 zabavnih sadržaja, velikim klizalištem i bogatom ponudom ulične hrane i pića.
Datum: 14. studenoga – 1. siječnja
