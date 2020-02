Collins: 'Hodočašće' knjigoveži mijenja živote i briše traume

Drevni zanat knjigoveže prate mnoge neugodne glasine i kojekakva praznovjerja, pa mladi seljak Emmett Farmer nije oduševljen kad dobije poziv da bude šegrt u jednoj takvoj radionici. No kao što to u romanima fantastike uvijek biva, takvom se je pozivu nemoguće oduprijeti. Naime, u svijetu koji pomno gradi autorica Bridget Collins, knjige nisu tek puki niz ukoričenih stranica, još manje plod nečije mašte.

Posjet knjigoveži ondje je čin koji mijenja živote - omogućuje ljudima da zauvijek izbrišu loše uspomene i riješe se s neugodnih osjećaja vezanih uz njih. Za taj gotovo kirurški precizan zahvat knjigovežama nije potrebna nikakva napredna tehnologija - samo spremnost da suosjećajno saslušaju nečije neželjene događaje. Sjećanje na gubitke, traume i izdaje jednostavno nestaje te se klijenti mogu vratiti svojoj svakodnevici i živjeti kao što su živjeli prije nemilih događaja.

Ta svakodnevica, prividno ljupka, pastoralna i idilična (svijet u kojemu se sve zbiva pomalo podsjeća na viktorijansku Englesku), pritom i dalje ostaje prožeta teškim radom (u slučaju seljaka i služinčadi) ili pak dekadentno besmislena, ako je riječ o “sretnicima” iz viših slojeva - ali neugodnih sjećanja više nema. Ipak, pogrešno bi bilo pretpostaviti da Bridget Collins u neki izmaštani prostor preslikava opće mjesto znanstvene fantastike (dovoljno je prisjetiti se filmova “Vječni sjaj nepobjedivog uma”, “Potpuni opoziv”, pa i praktički cijelog opusa Philipa K. Dicka).

Prema njezinim vlastitim riječima, u koje nemamo razloga sumnjati, ideja za roman rođena je tijekom volonterskog rada koje je ova književnica obavljala u siromašnim krajevima. - Imala sam čast čuti priče tih ljudi, koje su vrlo često bile bolne i traumatične, osjećajući da im sam moj čin slušanja na neki način pomaže da zacijele.

No ponekad bih naišla na nekoga tko je ‘zaglavio’ - nekoga čiji je cijeli život postao definiran narativom u kojemu su bili žrtva ili zločinac - i počela se pitati što bi se dogodilo kad bih jednostavno mogla posegnuti prema tom sjećanju i izvući ga iz njih, omogućujući im da započnu ispočetka. Bih li to učinila da mogu? - objašnjava Bridget Collins. Ono što možda propušta uočiti jest da je to već učinila.

Možda ne za ljude s kojima je razgovarala, ali sigurno za one koji će pročitati, shvatiti i prihvatiti njezinu knjigu. Jer ona govori o ljubavi. Nekoj drugačijoj ljubavi koju je prosječnom čovjeku možda teško shvatiti i saživjeti se s njom - a ljudi koji takve ljubavi doista i žive žele (baš kao i svi mi) biti shvaćeni i prihvaćeni, unatoč jednom malom životnom izboru koji im je odredio sudbinu.

Tema: Bestbook