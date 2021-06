Puštam nokte na jednoj ruci od 1952. godine, tako da je to sad 66 godine puštanja. Shridhar Chillal iz Indije je 2014. godine postavio novi Guinnessov rekord za najduže nokte na jednoj ruci - ikad. Ukupna dužina noktiju na jednoj ruci je 909,6 centimetra.

POGLEDAJTE VIDEO: Oborio rekord u ronjenju na dah

- Kad sam bio u školi profesor nas je istukao jer je moj prijatelj strgao nokat. Pitali smo ga zašto to zaslužuje batine, a on nam je odgovorio da nismo svjesni koliko truda je uloženo u duge nokte (koje je on imao) dok ih sami ne počnemo puštati - ispričao je.

- I to je postao izazov. Ali, kako su rasli nokti, tako su rasli i problemi. Svi su se tome protivili, a ja sam odlučio nikad ne odrezati nokte - objašnjava.

- Kasnije nitko u obitelji nije želio prati moju robu, a nisam mogao ni dobiti posao zbog noktiju - priča.

Priča da nikako nije mogao naći ženu, a ako bi i roditelji pristali, djevojke su bile šokirane jer se nisu željele udati za nekoga koga su zbog noktiju smatrale prljavim.

- Prvo što moram napraviti je naučiti ruku staviti u normalni položaj, što zbog noktiju nisam mogao godinama. Nisam ju mogao pomicati.

Sa 82 godine, održavanje noktiju mu je postalo teško. Ali odrezao ih je i prodao muzeju Ripley’s Believe It or Not!, a izlažu se u New Yorku and Amsterdamu.

Odlučio je odrezati nokte 2018. godine. Kaže da je bio uzbuđen, ali i tužan, jer je zbog svojih noktiju bio lokalna zvijezda, kuriozitet zbog kojeg su ga ljudi na cesti zaustavljali.