Čovjek vs. metar pizze: Tko je uspije 'maznuti' osvaja 1000 €

Nema teorije, pa to kad zgužvaš i smotaš u "loptu" četiri je puta volumenom veće od prosječnog želuca. Jedan je to od komentara na društvenim mrežama ispod objave Pizzerije Mona Lisa, koja svojim gostima nudi nesvakidašnji gastro izazov.

'Zbog pizze dolaze iz cijele Hrvatske'

O čemu se radi? Pazite sad ovo... Pizzerija u karlovačkoj Radićevoj ulici u ponudi ima pizzu koja po dužini ima jedan metar, a po širini pola metra. Dakle, više od pola kvadrata! Tko je uspije pojesti u sat vremena, za nagradu dobije 1000 eura. Po prilici je ekvivalent dvije jumbo pizze.

- Ma i "jače" od dvije jumbo pizze - smije se Damir Drenjančević (42), vlasnik spomenute pizzerije, koji nas je dočekao raširenih ruku.

Nastavio je...

- S akcijom smo počeli prije nekoliko dana. Pokušalo je 20-ak ljudi, ali nitko još nije uspio. Jednom čovjeku ostale su tri ili četiri kriške. Odaziv je velik. Stižu ljudi i iz Zagreba, zvao je i čovjek iz Crikvenice da će doći i pokušati. Nije, međutim, lako. Došao je jedan čovjek koji tvrdi da može pojesti pola janjeta kao od šale, a odustao je već nakon dvije kriške pizze.

Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL

'Imamo i kebab s kilogram mesa'

Drenjančević je nešto morao smisliti jer mušterija je sve manje. Razlog nije siromašna ili loša ponuda, već je do same lokacije teško doći. Centar Karlovca već je neko vrijeme pravo gradilište. Radi se aglomeracija, kopa se i radi na infrastrukturi, a kišnim danima blato je do koljena. Spomenuti radovi bit će gotovi, kažu Karlovčani, tek 2025. Ako i tad...

- Zadnje dvije godine bile su baš izazovne. Srećom, imamo dostavu. Naručuju radnici iz okolnih firmi. Ovakvim marketinškim akcijama poput "metrice", kako zovemo našu pizzu dugačku jedan metar, pokušavamo podići promet. Nije to jedini izazov koji imamo. Uveli smo 2008. "XXL kebab". Samo lepinja u njemu ima 800 grama, u njega ide kilogram mesa... Košta 30 eura, a tko ga uspije pojesti, ne mora ga platiti. Uspjelo je 20-ak ljudi. Pokušale su stotine - priča nam vlasnik Mona Lise.

Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL

Pizza košta 32-35 eura

Odlučili smo se i mi, odnosno naš prijatelj i neustrašivi gurman, Tonko Matana, okušati u izazovu i u sat vremena nekako smazati "metricu".

- Možete izabrati gotovo sve pizze s menija, koštaju od 32 do 35 eura. Samo ne margaritu, vesuvio i funghi, budući da imaju samo dva sastojka. Inače, "metricu" ne dostavljamo, nemamo kutiju za to - kazala je kroz smijeh simpatična konobarica.

Dajte nam miješanu, ispalio je spomenuti Tonko kao iz topa.

- U redu, morat ćete pričekati 20 minuta. Toliko se, naime, peče naša pizza. Ne stane cijela pa ju je potrebno pažljivo okretati. U tom procesu malo se i razvuče. Također, morate sami sjediti za stolom. Ništa ne prepuštamo slučaju, nema varanja.

Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL

'Dugačka je 110 centimetara!'

Danima je Tonko razrađivao taktiku, kao da se radi o kakvoj vrhunskoj nogometnoj utakmici. Šeretski se nasmijao pa mangupski namignuo, kao Marlon Brando u "Kumu", ali izraz lica promijenio je čim su mu poslužili gigantsku "metricu".

- Pa ovo je ogromno! Srećom, ponio sam metar. Dugačka: 110 centimetara. Široka: 55-56... Uh, regularnost natjecanja dovedena je u pitanje - našalio se naš natjecatelj.

- Dobro, odbit ćemo tih nekoliko centimetara viška - spremno je dobacila konobarica.

- Ako uspijem pojesti metar pizze, pojest ću i tih 10 centimetara - odgovorio je Matana kroz smijeh.

Konobarica je na mobitelu upalila štopericu i izazov je mogao početi.

- Pizza je baš ukusna. Krenut ću polako pa ćemo vidjeti. Bit ću zadovoljan ako pojedem barem pola - rekao je Tonko.

Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL

'To je za ekipu s razvučenim želucima'

Nakon 10-ak minuta pojeo je dva komada. Od 12! Naručio je nekoliko čaša vode, a već nakon pola sata posegnuo je i za colom. Okrajke je planirao ostaviti za kraj. Nakon 40 minuta bilo je jasno da će dramaturški aspekt cijele priče izostati, da Tonko ipak neće uspjeti. Nekoliko minuta prije kraja položio je oružje..., pardon, pribor..., na stol i potpisao kapitulaciju. Gumb na košulji bio mu je napet gotovo kao borba za naslov u HNL-u.

Vlasnik Damir uvjeren je da je "metricu" moguće pojesti u sat vremena, ali...

- To eventualno može pojesti netko tko ide na natjecanja u brzom jedenju hrane. To je za ekipu s "razvučenim želucima", ha, ha.

Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL

U kanadskom gradu Vaughanu održana je 2018. godine svjetska smotra u jedenju pizza, a Geoffrey Esper postavio je rekord. U 10 minuta pojeo je 83 kriške, odnosno, 19 pizza, a načeo je u 20. Drugi je bio Joey 'Ralje' Chestnut, koji je pojeo 17 pizza. Dotični je legenda natjecateljskog jedenja. Jednom prilikom u 10 minuta pojeo je 71 hot dog.

Tko zna, možda se i u Hrvatskoj pojavi netko relevantan u svijetu natjecateljskog jedenja. Neki novi Chestnut. Neki koji će smazati "metricu" i kući otići bogatiji za 1000 eura.