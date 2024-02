Nije ljigavo, fino je! U Novskoj poslužuju pizzu s puževima

Godinama se u mojoj glavi vrtjelo da nešto moram napraviti vezano za Novljanski ogrc, simbol Novske, prapovijesnog školjkaša otkrivenog 1886. godine. To je školjka fontana koja svjedoči vremenu kad je ovdje bilo Panonsko more. Željela sam napraviti nešto prepoznatljivo za ovaj grad, sinula mi je ideja da uradim pizzu s puževima, učinilo mi se to baš fora, rekla je Josipa Dragojević, vlasnica restorana "Bon tanjur" u Novskoj. Lijepi simpatični restoran u središtu Novske odiše toplinom, moguće i zbog osoblja jer su svi kao jedna velika obitelj.

- Ovo je obiteljski posao, radimo svi - počevši od supruga, majke, sestre i druge rodbine. Mi smo velika obitelj, ima nas deset zaposlenih. Naše pizze se rade od najkvalitetnijih namirnica, radimo ih isključivo po talijanskoj recepturi od sirovina koje dolaze iz Italije, počevši od brašna, sireva, umaka, začina... Ovdje smo godinu dana, a u kuharske vode ušla sam prije desetak godina. Bilo je to slastičarstvo, pa catering, kuhali smo za poznate osobe, sve predsjednike države, Mesića, Josipovića, Grabar Kitarović, Milanovića, a kuhamo i za škole te ustanove - kaže Josipa i dodaje kako su prije mjesec dana gostima ponudili novu u paleti pizza, onu na koju su stavili, prethodno pripremljene, puževe.

Foto: Edina Zuko/Pixsell

- Mislila sam si, svi kojima se oni ne sviđaju mogu ih maknuti, ali zanimljivo je da se to ne događa jer ljudi upravo dolaze to kušati, žele probati nešto novo i neobično. Reakcije su više nego pozitivne. Dolaze nam gosti iz udaljenih mjesta, baš zbog te pizze, jer vijesti o našoj novljanskoj pizzi s puževima vrlo brzo se šire. To je opravdalo našu odlučnost kad smo si rekli napravit ćemo je pa što bude. Prvu koju smo iznijeli iz naše kuhinje kušala je jedna gospođa iz Novske, bila je ugodno iznenađena, rekla nam je da je vrlo ukusno. Valjda reklama ide najbrže od čovjeka do čovjeka, počeli su nam dolaziti i naručivati pizze s puževima. Među njima smo uočili i ljude koji su već kušali tu pizzu, a to znači da im se sviđa. Mislim da smo jedini u Hrvatskoj koji imaju ponudu pizze s puževima, i tako je jedan mali grad kao što je Novska donio nešto novo u gastronomiji. Upravo jučer smo imali grupu gostiju iz Siska koji su došli kušati pizzu s puževima te su otišli zadovoljni - kaže vlasnica, koja s ponosom govori i o svim drugim jelima koja su u ponudi.

Foto: Edina Zuko/Pixsell

- Uvijek težim igranju s novim sastojcima, isprobavanju novih kombinacija. Kuhanje ne smije postati rutina, želim očuvati onu iskru inspiracije i slobode u stvaranju novih jela - kaže Josipa.

Iz razgovora doznajemo da će se u ponudi uskoro naći i druge pizze kakvih nigdje nema, ali s kojim sastojcima vlasnica još ne otkriva. Neka to bude malo iznenađenje, kaže Josipa.