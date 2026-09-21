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ZA BOLJU PROBAVU

Crijeva će vam biti zahvalna! Ovih 12 namirnica u sebi krije prirodne probavne enzime

Problemi poput nadutosti, plinova i osjećaja težine nakon obroka mogu biti povezani s nizom čimbenika, a važnu ulogu u probavi imaju enzimi koji pomažu razgraditi hranu na tvari koje organizam može iskoristiti. Osim što ih tijelo prirodno proizvodi, određene namirnice također sadrže probavne enzime
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Best sources of vitamin A foods.
U nastavku pogledajte 12 namirnica koje prirodno sadrže različite probavne enzime. | Foto: TATJANA BAIBAKOVA
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U nastavku pogledajte 12 namirnica koje prirodno sadrže različite probavne enzime. | Foto: TATJANA BAIBAKOVA
Komentari 0

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