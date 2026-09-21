Crijeva će vam biti zahvalna! Ovih 12 namirnica u sebi krije prirodne probavne enzime

2. PAPAJA. Papaja sadrži papain, enzim koji također pomaže razgradnji bjelančevina. Neka istraživanja pripravke na bazi papaje povezuju s ublažavanjem zatvora i nadutosti. Za očuvanje prirodnih enzima najbolje ju je jesti zrelu i svježu jer ih visoka temperatura može deaktivirati. Nezrela papaja ne preporučuje se trudnicama bez prethodnog savjetovanja s liječnikom. | Foto: Fotolia