Gastroenterolog otkrio koja pića pomažu i koja škode crijevima

Zdravlje crijeva direktno utječe na cijeli organizam, a ono što pijemo jednako je važno kao i hrana koju konzumiramo. Neka pića mogu potaknuti probavu i podržati crijevnu mikrobiotu, dok druga mogu izazvati nadutost, probavne smetnje ili poremetiti ravnotežu dobrih bakterija
U nastavku pogledajte pića koja su najbolja za zdravlje crijeva.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
U nastavku pogledajte pića koja su najbolja za zdravlje crijeva. |
Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
U nastavku pogledajte pića koja su najbolja za zdravlje crijeva.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
1. KEFIR.
Fermentirani napitak bogat probioticima koji podržavaju razvoj dobrih bakterija u crijevima. Redovito konzumiranje može poboljšati probavu i smanjiti nadutost.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
2. BILJNI ČAJEVI (menta, komorač, đumbir).
Prirodno umiruju želudac i pomažu kod nadutosti. Odabrani čajevi mogu smanjiti grčeve i potaknuti redovitu probavu.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
3. VODA.
Održava probavni sustav hidratiziranim i olakšava prolazak hrane kroz crijeva. Pijenje dovoljno vode pomaže sprječavanju zatvora i podržava ravnotežu mikrobiote.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
4. ZELENI ČAJ.
Sadrži antioksidanse koji povoljno djeluju na crijeva i blago stimulira probavu. Umjereno konzumiran, ne opterećuje probavni sustav.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
5. CRNA KAVA (bez dodataka).
Može potaknuti rad crijeva i ubrzati pražnjenje želuca, ali najbolje ju je piti bez mlijeka i šećera.
| Foto: canva ilustracija
U nastavku pogledajte pića s kojima treba biti umjeren.
| Foto: Olga Yastremska, New Africa, Africa Studio
1. VOĆNI SOKOVI.
Daju vitamine, ali bez vlakana iz voća. Velika količina šećera može izazvati nadutost i nagle skokove glukoze.
| Foto: 123rf/ILUSTRACIJA
2. MLIJEKO.
Izvor je proteina i kalcija, no kod osoba osjetljivih na laktozu može izazvati nadutost ili proljev.
| Foto: Dreamstime
3. KOKOSOVA VODA.
Hidratantna i bogata elektrolitima, ali sadrži prirodne šećere pa treba paziti na količinu.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
U nastavku donosimo koja su to najgora pića za crijeva.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
1. GAZIRANA, SLATKA i ENERGETSKA PIĆA.
Šećeri i aditivi mogu poremetiti crijevnu mikrobiotu, izazvati nadutost i probavne smetnje.
| Foto: NM
2. DIJETNA GAZIRANA PIĆA.
Umjetna sladila mogu negativno djelovati na ravnotežu bakterija u crijevima, iako ne sadrže kalorije.
| Foto: Pixabay/Prijatelji životinja
3. ALKOHOLNA PIĆA (pivo, vino, žestoka pića).
Alkohol iritira crijevnu sluznicu, može uzrokovati upale i poremetiti ravnotežu dobrih bakterija, a prekomjerno konzumiranje često dovodi do probavnih smetnji i nadutosti.
| Foto: Vershinin
4. KOFEINSKA PIĆA U PREVELIKIM KOLIČINAMA.
Iako umjerena kava ili zeleni čaj može pomoći probavi, previše kofeina iritira crijeva i može uzrokovati proljev ili grčeve.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija