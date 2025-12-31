Obavijesti

ZA DOBRU PROBAVU

Gastroenterolog otkrio koja pića pomažu i koja škode crijevima

Zdravlje crijeva direktno utječe na cijeli organizam, a ono što pijemo jednako je važno kao i hrana koju konzumiramo. Neka pića mogu potaknuti probavu i podržati crijevnu mikrobiotu, dok druga mogu izazvati nadutost, probavne smetnje ili poremetiti ravnotežu dobrih bakterija
U nastavku pogledajte pića koja su najbolja za zdravlje crijeva. | Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
U nastavku pogledajte pića koja su najbolja za zdravlje crijeva. | Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
