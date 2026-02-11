Crkvena ženidba napokon je dobila i zakonsku težinu u Rimu

Na današnji dan 1929. godine, potpisivanjem Lateranskih ugovora, konačno je riješeno tzv. rimsko pitanje, odnosno politički spor između talijanske vlade i papa, koji je trajao od 1861. do 1929. godine, i priznata je Država Vatikan. Naime, nakon što je talijanska vojska 20. rujna 1870. godine, u proboju kod Porta Pia, zauzela Rim i protjerala Napoleonovu vojsku, papa Pio IX. morao je predati cijeli grad, koji je dotad bio papinski teritorij, a on je sa svećenstvom protjeran na područje današnjeg Vatikana.

