Crne točke po nogama: Zašto se javljaju i kako ih se riješiti

Tamne točkice po nogama (koje Amerikanci nazivaju i 'jagodičastim nogama', jer podsjećaju na crne točkice na tom voću) mogu nastati zbog više faktora, kao što su npr. neka specifična stanja kože ili pak brijanje nogu s britvicom, pogotovo 'na suho', no postoji nekoliko načina na koje ih možete liječiti i spriječiti.

- Otvoreni komedoni koji uzrokuju točkice su folikuli dlaka ili proširene pore, a sadrže 'zarobljena' ulja, bakterija i čestice mrtve kože. Kad se nakon brijanja folikula dlake ili pora izlože zraku, može potamniti - objasnila je dermatologinja tvrtke Spring Street Dermatology u New Yorku, dr. Sapna Patel.

POGLEDAJTE VIDEO:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Najčešće se, kaže dr. Patel, točkice pojavljuju nadlakticama, prednjem dijelu bedara i na obrazima, a rjeđe i na potkoljenicama, no kod deset do 15 posto ljudi to se dogodi samo povremeno.

- Nepravilno brijanje sa starim ili potrošenim britvicama i brijanje bez sapuna ili pjene mogu uzrokovati crne točkice na koži - kaže dr. Patel.

Drugi uzrok mogu biti urasle dlačice.

- Kod nekih ljudi koji po tijelu imaju više dlaka urasle dlačice mogu biti uzrok pojave 'jagodičastih nogu, a u nekim slučajevima koža oko folikule dlake može potamniti zbog iritacije - dodala je dermatologinja.

Ona savjetuje:

- Prilikom brijanja uvijek koristite kremu, sapun ili pjenu za brijanje kako bi taj dio bio vlažan prije nego što dođe u kontakt s britvicom - kaže dr. Patel za Women's Healt.

Osim toga, koristite i neki antibakterijski sapun (ima ih u svim ljekarnama) za smanjenje bakterija na površini kože, a nakon brijanja kožu uvijek dobro hidrirajte - kaže dr. Patel koja predlaže i da nakon depiliranja koristite hidratantna sredstva s mliječnom kiselinom ili ureom, što će eksfolirati (oljuštiti) kožu i tako spriječiti urastanje dlačica.

Foto: Dreamstime

Ako ni to ne pomaže, razmislite o laserskom uklanjanju dlačica.

- Sve što dlaku uništi već u korijenu, poput laserskog uklanjanja dlačica (što je trajno rješenje) ili epilatora, pomaže i da se spriječi nastanak crnih točkica ili 'jagodičastih nogu' - zaključila je dr. Patel.

POGLEDAJTE VIDEO SERIJAL 'ZENZACIJA' S IVANOM ŠARIĆEM: