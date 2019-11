Crni petak 2019.: Što treba znati ako želite proći jeftinije?

Približava se i taj dan: 29. studeni, Black Friday, odnosno Crni petak, divan dan i za kupce, koji tog dana imaju priliku doći do nekih stvari puno jeftinije nego inače, ali i za trgovce, koji na taj dan često bilježe rekorde kad je riječ o prometu.

Sam termin Black Friday simbolično označava dan kad većina trgovaca ostvaruje značajan profit i prelazi iz ‘crvenog’ u ‘crno’ (pozitivan saldo na računu), s tim da postoje razna objašnjenja kako je došlo do toga da se nazove baš ‘crnim petkom’.

POGLEDAJTE VIDEO O TOME KAKO CRNI PETAK IZGLEDA U SVIJETU:

Jedna priča kaže da je petak bio dan kad su vlasnici plantaža kupovali i prodavali robove, što, prema dostupnim saznanjima, ipak nije istina. Naime, nema dokaza o tome da se to događalo baš i samo petkom.

Pretpostavlja se, stoga, da naziv potječe iz 50-ih godina prošlog stoljeća, kad se policijska uprava u Philadelphiji suočila s kaosom zbog velikog priljeva navijača koji su se uputili u grad, kako bi u subotu prisustvovali tradicionalnoj utakmici američkog nogometa između vojske i mornarice. To je za njih bio ‘crni petak’, jer su, umjesto za vikend, morali na dežurstvo koje je obilovalo sukobima s navijačima.

U međuvremenu, trgovci su taj dan pokušali prozvati ‘velikim petkom’, da se izbjegnu negativne konotacije, no održao se spomenuti naziv. Iako je to nekada označavalo početak rasprodaje u samim trgovinama, većina rasprodaje preselila se na Internet, pa kupci, umjesto da od rane zore stoje pred vratima trgovine, često probdiju dobar dio noći pred kompjuterom, dok ne ‘ulove’ ono što žele kupiti.

U Hrvatskoj je tijekom Black Fridaya lani fiskalizirano čak 7,198.887 računa, a kupci su na taj dan potrošili 689,566.364,61 kunu, kazali su za 24sata iz Hrvatske gospodarske komore.

Prema Američkom udruženju trgovaca u maloprodaji, 2018. je na Crni petak bilo ukupno 89 milijuna kupaca, i online i direktno u trgovinama.

Procjenjuje se da je oko 58 milijuna kupaca kupovalo samo na Internetu, dok je oko 34,7 milijuna kupovalo samo u trgovinama.

Koje stranice posjetiti i što se nudi?

Ako želite da vam taj dan donese značajne uštede, treba se dobro pripremiti i na vrijeme istražiti ponude, jer neke od njih su aktualne i nekoliko dana prije Crnog petka. To se, prije svega, odnosi na online kupovinu, kod koje su i inače često u tijeku razne akcije, pa se u nekim trgovinama rasprodaja protegla gotovo na cijeli studeni.

No, u većini online trgovina ove godine cijene drastično padaju od 22., odnosno 25. studenog.

Ako tražite nešto od tehničke opreme, od televizora, laptopa, i-poda, ili pametnog telefona, kao i odgovarajuće opreme, od printera i skenera, do igraćih konzola, zvučnika i slušalica, među stranicama koje se svakako isplati posjetiti su Amazon, Walmart, Best Buy, Target, Newegg, Staples, BJ's Wholesale Club, Lowe's, Microsoft Store, Motorola, HP, Kohl's, Dell, Costco i Lenovo. Ušteda na pojedinoj kupnji kreće se u prosjeku oko 60, pa i do 100 dolara.

Ponude koje se posebno ističu

‘Pametnim’ zvučnicima u zadnje vrijeme raste popularnost, a ponuda je jako dobra. Tako se pretraživanjem može pronaći vrlo povoljna Echo linija, posebno serije Echo i Echo Dot, te Echo Shows, sa zaslonom osjetljivim na dodir. U ponudi su i Googleovi zvučnici Google Home ili Nest Mini.

Prijenosna računala su glavnih hit Crnog petka i odlična je ponuda na svim spomenutim stranicama, s tim da je ponuda doista raznolika, dok se uštede kreću od 60 dolara naviše.

Tu su i paketi PS4 Pro, Xbox One X i Nintendo Switch.

Vrlo je zanimljiva i ponuda televizora, s velikim LCD ekranom, koji se mogu pronaći i za 50 dolara.

Kad je riječ o pametnim telefonima, češće od samog sniženja je ponuda ‘dva za jedan’, dok ima trgovina koje za kupnju uređaja nove generacije, novih iPhone-a ili Samsung Galaxyja, nude darovne kartice s određenim iznosom. Isto vrijedi i za većinu novih Appleovih proizvoda. Podsjetimo, Apple je lani nudio 50 dolara na poklon-kartici za kupnju na Crni petak.

Pripremite se unaprijed, treba reagirati brzo

Neke ponude imaju vrlo ograničenu zalihu, tako da je brzina pri kupnji vrlo važna. Zato unaprijed pripremite karticu s koje mislite kupovati, ili provjerite jesu li ažurirani svi podaci u sustavima za plaćanje koje inače koristite, donosi portal PC.



I neki od tih sustava koji imaju programe lojalnosti ili registriranog članstva mogu vam poslati određenu ponudu partnera za Crni petak, pa vrijedi pogledati u sandučiće s porukama.

Za mnoge online kupovine trebate biti registrirani, pa se pobrinite da to na vrijeme obavite, ako želite kupiti željeni komad.

Pripremite lozinke i karticu i samo vam preostaje pričekati ponoć.

