Crocsice na velikom sniženju: 10 modela koje sada možete kupiti već od 17 eura

Crocsice su posljednjih godina postale nezaobilazan izbor za one koji traže udobnu i praktičnu obuću, a sada se mogu pronaći i po povoljnijim cijenama. U aktualnoj ponudi našli su se različiti modeli, od klasičnih klompi do sandala i natikača
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U nastavku pogledajte crocsice koje su trenutno na sniženju.
| Foto: Canva/Crocs
U nastavku pogledajte crocsice koje su trenutno na sniženju. |
Foto: Canva/Crocs
U nastavku pogledajte crocsice koje su trenutno na sniženju.
| Foto: Canva/Crocs
WOMEN'S SATURDAY SLIDE – 17 EURA Saturday Slide među najpovoljnijim je modelima u ovoj akciji, a cijena mu je spuštena na oko 17 eura. Riječ je o jednostavnim natikačama namijenjenima brzom obuvanju i svakodnevnom nošenju.
| Foto: Crocs
Model je posebno zanimljiv onima koji traže jednostavnu obuću za opuštene prilike, bez klasičnog Crocs izgleda. U odnosu na početnu cijenu od oko 26 eura, trenutno je jeftiniji za približno 9 eura.
| Foto: Crocs
DYLAN CLOG – 30 EURA Dylan Clog je niža verzija povišenog Dylan modela pa zadržava izgled klasične kožne klompe, ali bez dodatne visine platforme. Dizajn je jednostavan i dovoljno nenametljiv da se može uklopiti i u nešto dotjeranije kombinacije.
| Foto: Crocs
Model je napravljen od oblikovanog materijala, a cilj mu je spojiti izgled tradicionalnih klompi s udobnošću po kojoj su Crocsice poznate. Trenutačno je snižen za oko 17 eura.
| Foto: Crocs
GETAWAY TRIANGLE FLIP – 22 EURA Getaway Triangle Flip klasične su japanke jednostavnog dizajna, namijenjene toplijim danima i ležernim kombinacijama. Za razliku od prepoznatljivih klompi, ovaj model djeluje znatno diskretnije i minimalističkije.
| Foto: Crocs
Cijena im je trenutačno oko 22 eura, što predstavlja uštedu od približno 13 eura. Model se tako nalazi među povoljnijim opcijama u aktualnoj Crocs akciji.
| Foto: Crocs
BROOKLYN BUCKLE LOW-WEDGE SANDAL – 34 EURA Ove sandale imaju niski klinasti potplat i kopču koja im daje nešto elegantniji izgled. Kao i drugi modeli iz Brooklyn kolekcije, osmišljene su tako da nude dodatnu visinu bez neudobnosti klasičnih visokih potpetica.
| Foto: Crocs
Mogu se nositi uz različite odjevne kombinacije, od ležernih traperica do ljetnih haljina. Trenutačno su snižene za oko 17 eura, odnosno za trećinu redovne cijene.
| Foto: Crocs
WOMEN'S INMOTION LITERIDE PACER – 39 EURA Ovaj model odstupa od klasičnog izgleda Crocsica i više podsjeća na sportske tenisice. Namijenjen je onima koji traže laganu i udobnu obuću za svakodnevno kretanje.
| Foto: Crocs
LiteRide tehnologija povezuje se s mekanim osjećajem pri hodanju, dok zatvoreniji dizajn tenisice pruža više pokrivenosti od sandala i natikača. Model je trenutno snižen za oko 17 eura.
| Foto: Crocs
CLASSIC FUZZ SCUFF – 30 EURA Classic Fuzz Scuff spaja izgled klasične Crocs papuče s toplijom, mekšom unutrašnjosti. Model je među sniženim opcijama koje People preporučuje za hladniji dio godine.
| Foto: Crocs
Konstrukcija je usmjerena na udobnost kod kuće, ali dizajn omogućuje i povremeno nošenje izvan doma. Trenutačna cijena iznosi oko 30 eura, odnosno oko 13 eura manje od redovne cijene.
| Foto: Crocs
MELLOW RECOVERY SLIDE – 22 EURA Ove natikače iz Mellow kolekcije napravljene su za odmor stopala nakon treninga, trčanja, dizanja utega ili dugog dana na nogama. Imaju mekanu pjenu koja je dizajnirana tako da stopalu pruži osjećaj udobnosti.
| Foto: Crocs
Bočni otvori omogućuju cirkulaciju zraka, a model se može nositi i s čarapama. Zbog toga su zamišljene kao udobna opcija za oporavak, ali i svakodnevno nošenje.
| Foto: Crocs
CLASSIC COZZZY SLIPPER – 30 EURA Ove ružičaste kućne papuče napravljene su od umjetnog krzna i imaju mekanu podstavljenu unutrašnjost. Namijenjene su prije svega udobnosti kod kuće, posebice tijekom hladnijih mjeseci.
| Foto: Crocs
Na donjem dijelu imaju teksturirani potplat za bolje prianjanje, a straga se nalazi karakteristični remen koji pomaže da papuča ostane na stopalu. Model je trenutačno snižen za 30 posto.
| Foto: Crocs
BROOKLYN LOW-WEDGE CORK SANDAL – 34 EURA Brooklyn sandale imaju elegantniji izgled od klasičnih Crocs modela, a njihov klinasti potplat daje dodatnu visinu bez osjećaja kao kod visokih potpetica. Model se može kombinirati s haljinama, trapericama i kratkim hlačama.
| Foto: Crocs
Gornji dio je mekan i fleksibilan pa je model zamišljen za dugotrajno nošenje. U članku se posebno ističe kao opcija za osobe koje puno vremena provode na nogama.
| Foto: Crocs
DYLAN PLATFORM CLOG – 43 EURA Ovaj model izgleda više poput klasičnih kožnih klompi nego poput prepoznatljivih Crocsica. Ima povišeni potplat, teksturirani gornji dio i oblikovanu konstrukciju koja je napravljena za udobnost i dugotrajnost.
| Foto: Crocs
Povišeni dizajn daje nekoliko centimetara visine, dok duboka peta pomaže da stopalo bude stabilnije. Jedna korisnica koja radi u operacijskoj sali posebno je pohvalila njihovu udobnost.
| Foto: Crocs