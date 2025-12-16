Obavijesti

Galerija

Komentari 8
OSVOJILA JE INSTAGRAM

FOTO Gasi internet! Zovu je grčka boginja, a kad vidite njezine fotke saznat ćete i zašto

Eva Savagiou nije samo još jedna influencerica na Instagramu, ona je personifikacija grčkog glamura i modernog lifestylea. Rođena u Ateni, već od ranih dana pokazivala je smisao za estetiku i samopouzdanje koje se rijetko viđa
FOTO Gasi internet! Zovu je grčka boginja, a kad vidite njezine fotke saznat ćete i zašto
S vremenom je svoj talent za društvene mreže i modu pretvorila u pravu karijeru, stvarajući brend koji privlači milijune pratitelja diljem svijeta. | Foto: Instagram
1/66
S vremenom je svoj talent za društvene mreže i modu pretvorila u pravu karijeru, stvarajući brend koji privlači milijune pratitelja diljem svijeta. | Foto: Instagram
Komentari 8

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025