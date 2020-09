Crtanje djecu više usrećuje od gledanja crtića na ekranima

Djeca koja puno vremena provode gledajući TV znatno su manje sretna od one koja se bave aktivnim hobijima poput crtanja jer im on više zabavlja i razvija mozak

<p>Pasivne aktivnosti poput gledanja TV-a ili listanja slikovnica umanjuju sreću djeteta i treba ih ograničiti, a slobodno vrijeme ispuniti aktivnom igrom, tvrde znanstvenici sa Sveučilišta Oxford.</p><p>Oni su otkrili da su djeca, koja puno vremena provode gledajući TV, listajući slikovnice ili se zabavljaju na sličan pasivan način, manje sretna od onih čija je svakodnevica ispunjena igrom u kojoj nešto stvaraju ili slažu.</p><p>Osim toga, aktivna igra pomaže razvoju djeteta te povećava njegove motoričke vještine, dok čitanje, pričanje priča i pjevanje unapređuju one govorne. Prekomjerno gledanje TV-a ima negativan utjecaj na sreću djeteta, izvijestili su znanstvenici.</p><p>- Što više vremena provodi ispred ekrana, to se manje posvećuju igri i aktivnim stvarima koje rezultiraju srećom i razvojem vještina - zaključila je voditeljica studije, dr. <strong>Laurence Roope</strong>.</p><p>Idealna aktivnost za razvoj i sreću djeteta je primjerice crtanje, slaganje kockica, pjevanje, pa čak i igra skrivača. Objašnjava kako djeca mogu voljeti crtiće, no svaka igra s roditeljem učinit će puno više po pitanju njegovog razvoja od svih edukativnih crtanih filmova, piše Daily Mail.</p>