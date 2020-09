Ovo je preporu\u010dena\u00a0koli\u010dina\u00a0sna za svaku dobnu skupinu, od beba do tinejd\u017eera..

Novoro\u0111en\u010dad (do tri mjeseca): 14 do 17 sati



Dojen\u010dad (\u010detiri do 11 mjeseci): 12 do 15 sati



Bebe (jedna\u00a0do dvije godine): 11 do 14 sati



Pred\u0161kolci (tri do pet godina): 10 do 13 sati



\u0160kolska dob (\u0161est do 13 godina): 9 do 11 sati



Tinejd\u017eeri (14 do 17 godina): 8 do 10 sati

Komentar na\u0161e pedijatrice

Preporu\u010dene koli\u010dine sna nam je prokomentirala i na\u0161a pedijatrica dr. Dubravka Zeli\u0107.

- Ovo su optimalne vrijednosti odnosno prosjeci. Me\u0111utim, oni\u00a0ne vrijedi za svu populaciju. Uvijek gledamo kao po Gaussovoj krivulji. Ve\u0107ina je pod onim zvonom, ali imamo i onih koji puno vi\u0161e i\u00a0puno manje spavaju i to je\u00a0uzrokovano posebno\u0161\u0107u svake individue. Generalno, ovaj graf je to\u010dan\u00a0- rekla je dr. Zeli\u0107 i dodala za\u0161to je\u00a0va\u017eno da se djeca dobro naspavaju.

- U\u00a0snu se\u00a0tijelo opusti, nismo izlo\u017eeni nikakvim\u00a0stresovima\u00a0tako da se tijelo odmara i skuplja energiju - objasnila je.

\u0160kolarci bi, kako preporu\u010duje dr. Zeli\u0107, u krevetu trebali biti najkasnije do 22.00 sata, a\u00a0kada dijete ide spavati ovisi i o\u00a0roditeljima.

- Ako su roditelji\u00a0no\u0107ne ptice onda oni vjerojatno\u00a0toleriraju da i djeca budu\u00a0no\u0107ne ptice. Me\u0111utim, tako se pokvari\u00a0bioritam djece i djeca se\u00a0naviknu na taj\u00a0ritam i onda se ujutro probode nenaspavani.\u00a0Roditelji sa spavanjem djeteta moraju uskladiti i svoje aktivnosti \u0161to zna\u010di da ne bi smjeli lupati po ku\u0107i, dr\u017eati svjetlo do 1, 2 sata ujutro, gledati filmove\u00a0ili tipkati po mobitelima. Roditeljstvo nije samo u\u017eitak nego i obaveza - zaklju\u010dila je dr. Zeli\u0107.



