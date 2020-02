Crtić uz koji smo svi odrastali: Tom i Jerry slave 80. rođendan

Na današnji dan prije 80 godina emitirana je prva epizoda najdražeg crtića mnogih generacija - ona o mačku Tomu i mišu Jerryju.

Crtić ima već toliko godina, ali avanture popularnih junaka, mačke i miša, i danas su smiješne te posve neodoljive djeci.

Ovo je jedan od crtanih filmova koje je svatko gledao, barem jednom. Priča o mačku Tomu i njegovu neprijatelju, mišu Jerryju je vječna. “Niknula” je u američkoj tvornici čarolija zvanoj Disney te bila podloga na kojoj su odrastale generacije i generacije djece.

Prvi crtić izašao je 1940., a iza njega je stajao dvojac William Hanna i Joseph Barbera. Od prve epizode pa do zadnje recept je bio isti: Tom neumorno lovi Jerryja, samo se izmjenjuju načini na koje se ova dvojica nadmudruju. Originalnih epizoda bilo je 114, i to za studio Metro-Goldwyn-Mayer do 1957. godine. U tom razdoblju su osvojili sedam Oscara za animirane kratke filmove.

Poslije je, naravno, bilo mnogo nastavaka, što u kratkom, što u dugom obliku, a izlazili su i kao strip te kao videoigre. Iako je od prvih Toma i Jerryja iz 1940. godine prošlo puno vremena, i danas ih najmlađi, a i oni stariji jednostavno - obožavaju.

