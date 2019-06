Genijalne dječje ideje koje će vam izmamiti osmijeh na lice

Četverogodišnjak je, samo da ne mora dijeliti, odgrizao komadić sa svakog komada pizze koja je bila na stolu

When you're not hungry for the whole pizza, but you still don't want to share.

-4yo life hack pic.twitter.com/5LmGoYSs94 — Lurkin' Mom (@LurkAtHomeMom) 17. studenoga 2015.

Ovaj je malac tati rekao da bi htio dresirati svog psa. Tata mu je odgovorio da na YouTubeu ima mnogo videa u kojima se pokazuju dresure pasa, pa ih je on odlučio direktno psu i pokazati.

This little guy told his Dad that he wanted to learn how to train his dog and his Dad said there were lots of dog training videos on YouTube. So here he is, showing them to the dog! pic.twitter.com/xtBRYexSn6 — Nature's Majesty (@NatureMajesty) 17. veljače 2018.

Curica je htjela nacrtati mačku, pa je pravog kućnog ljubimca iskoristila kao 'šablonu'.

Djevojčica se zabrinula da bi mogla ogladnjeti u shoppingu, pa je u torbu natrpala smokija, da se nađe.



Roditelji često djecu upozoravaju da 'počiste svoje tanjure', a jedna se mama iznenadila kako ju je kćerka shvatila.

Didnt mean this when I said clear your plate chlo #outsmarted pic.twitter.com/I0c6IuCc — Stefanie Humphreys (@StefHumphreys) 20. siječnja 2012.

U školi je bio 'Dan neobičnih frizura'.

Omg it was “Crazy Hair Day” at my cousins school and she wore this 😂 pic.twitter.com/9Y1SxVETF1 — nick 🇵🇷 (@RICANPAPl) 20. ožujka 2018.

'Rekao sam sinu da spakira ostatak makarona sa sirom za doma, a ovo je napravio. Nisam siguran je li blesav ili je genijalac', napisao je jedan tata na Twitteru.

Asked my son to box up his leftover mac and cheese at the restaurant and he put the entire bowl in there and I’m not sure if he’s an idiot or a genius. pic.twitter.com/3EVFt9xkqK — The Dad (@thedad) 27. veljače 2018.



Dječak koji obožava šećer, posebno onaj u vrećicama iz restorana, pokazao je izniman talent za 'švercanje'.

The most “Shawshank Redemption” story you’ll hear today:

My younger son tries to sneak sugar packets out of restaurants and eat them in the car. We’ve taken to checking his pockets, so he stuffed five of them in a hollowed-out breadstick. pic.twitter.com/F81jQuvW7g — Peter Hartlaub (@peterhartlaub) 21. kolovoza 2018.

Ova su se djeca prerušila u jednu odraslu osobu tako da su stali jedan na drugog i ogrnuli se kaputom. I misle da ih 'nitko ne kuži'.

my sister saw two unaccompanied little children in a trench coat giggling amongst themselves yesterday and i am absolutely howling pic.twitter.com/Q3emyEDxgN — royse (@Roysenotes) 15. travnja 2019.

Na 'Dan princeza' je jedna djevojčica odlučila svima pokazati što misli o lijepim i nježnim damama iz bajki. Zato je došla obučena kao - hot dog i zadivila sve.

It was princess day at dance and one little girl came as a hot dog I have never admired someone more. pic.twitter.com/zGFL3KL3mp — Brian Calzini (@BrianCalzini) 10. srpnja 2016.

Dječak je za zadaću morao opisat svog najdražeg superheroja. Evo što je napisao:

Foto: Twitter Trogodišnjakinja nije pristala na niti jednu drugu tortu nego s likom Toma Sellecka.

Više fotografija na www.pizzabottle.com.