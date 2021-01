Korisnik Reddita zamolio je ljude da podijele najsuptilnije crvene zastavice s kojima su se susreli tijekom razgovora za posao zbog kojih su shvatili da to definitivno nije mjesto za njih.

Naime, kod traženja posla, ljude ideja da će ga napokon dobiti može ponijeti toliko da ne razmišljaju racionalno, odnosno ne vide 'zamke' koje poslodavci mogu pred njih postaviti, primjerice radno vrijeme koje nema kraja, užasna radna atmosfera zbog frustriranih radnika ili pak plaćanje po proviziji koje nigdje nije navedeno.

Ako su vam živci 'napeti', velike su šanse da propustite alarme da posao koji je pred vama nije baš posao koji želite, a kako bi to spriječio jedan je korisnik Reddita zamolio druge ljude da podijele svoja iskustva o suptilnim znakovima kako to prepoznati, prenosi Mirror.

- Dok te budući poslodavac ispituje o tvom životopisu i sposobnostima, nemoj smetnuti s uma da je to vrijeme kad i ti trebaš procijeniti njega, a ne samo on tebe. Pogledaj druge ljude u uredu, kakva je atmosfera, govore li njihovi izrazi lica 'ok nam je, radimo svoj posao' ili 'bježi odavde' - savjetovala je jedna forumašica.

Jedna je žena podijelila priču o bezobraznom menadžeru koji se nije ni pojavio na razgovoru.

'Jednom sam se pojavila na razgovoru, a upravitelj toga dana nije bio tamo. Nitko me nije zvao da me obavijesti. Pomoćnica upravitelja uopće se nije ispričala zbog pitanja rasporeda. Ona je doslovno bila poput 'Oh, danas nije ovdje, tonom koji je sugerirao da sam to već trebala znati. Rekla je da će me nazvati da prebacim vrijeme sljedeći tjedan. Rekla sam joj da trenutno nisam dostupna od ponedjeljka do srijede, ali mogu doći u bilo koje vrijeme u četvrtak ili petak. Rekla je da, ako ne uspijem izdvojiti vrijeme za intervju, vjerojatno im ne odgovaram. Rekla sam da je to u redu, otišla i nikad se nisam vratila. Na kraju sam se zaposlila tamo gdje je razgovor bio u dogovoreno vrijeme. Rekla sam u redu i nastavila s drugim intervjuima i završila na drugom mjestu. Halo? Našla sam vremena za intervju. Niste me poštovali dovoljno da me nazovete i obavijestite da je razgovor otkazan.'

Drugi korisnik je ispričao kako su od njega tražili da se odrekne slobodnog vremena i radi vikendom neplaćeno.

'Jednom me poslodavac izravno pitao imam li problema s besplatnim radom vikendom ... Rekao sam im da je moje slobodno vrijeme vrjednije od svega i da je jedini način na koji bih radio vikend ako mi plaćaju i ako bih htio raditi vikend. On se stvarno naljutio na mene i odmah završio intervju. Da sam pristao, očito bih im bio rob.'

Jedan o korisnika Reddita pozvao je ljude da pitaju o fluktuaciji osoblja.

Napisao je: 'Ako uvijek zapošljavaju, njihove oglase stalno viđate - to znači da ljudi puno daju otkaz ili ga dobivaju, pa to mora biti loše. '

Druga je osoba odgovorila: 'Kada pitate koje su prednosti ovog posla, a onaj koji vas intervjuira govori o mjestu posla ili o slobodnim danima, umjesto o stvarnom poslu, znači da je jedino dobro sve ono izvan njega.

'Uvijek pitajte ispitivača o posljednjoj osobi koja je radila na radnom mjestu za koje obavljate razgovor, koliko su dugo radili i zašto su otišli. Njihovi odgovori mogu biti vrlo znakoviti o radnom okruženju', savjetovao je još jedan korisnik Reddita.