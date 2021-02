Video djeteta u skate parku ne bi bio ništa neobično, no za 14-godišnju Amerikanku Minnu Stess ti rani snimci signaliziraju nešto značajnije. U njemu se vidi kako se pokušava popeti na skateboard, samo da bi pala ispod njega i on bi se skotrljao niz brdo. Slijedi preslatka nespretna potjera i ciklus se opet ponavlja. I opet. Od tada je gotovo svaki dan u životu Stess imala te kotače ispod nogu - a skateboarding je postao priča njenog života i ti mali kotačići odveli su je po cijelom svijetu.

Kad ste dijete sa snom, život vas brzo napada. Za Stess i njezinu obitelj to je bilo tako brzo da nisu ni shvatili da se ozbiljno bave njezinim skateboardingom; sve se dogodilo samo odjednom.

- Je li to sada ozbiljno?. Iskreno, ne znam. To je jednostavno postalo nešto što smo uvijek radili; jednostavno smo nekako posvuda išli. Možda bi to, prema standardima nekih ljudi, bilo ozbiljno! - našalila se njezina mama Moniz.

Njezin stariji brat Finnley i Minna išli su na natjecanja, a ona bi često bila jedina djevojka. Tada su se počeli nizati trofeji i ona je na nacionalnu scenu stigla kao najmlađa članica američkog tima. Kao jedna od najboljih svjetskih skejterica, Stess se sada nada natjecanju na Olimpijskim igrama u Tokiju. Ne može se puno sjetiti ranih dana svog putovanja, ali može se sjetiti kad su je drugi počeli primjećivati.

- Znala sam da je počelo postajati ozbiljno jer je tu bila hrpa većih časopisa i gomile fotografa, barem njih 20 ili 25 - objasnila je. Stess se prisjeća svog prvog profesionalnog natjecanja, Girls Combi Pool Classic 2018., u kojem je bila jedina skejterica koja je napravila trik, te je tako završila na devetom mjestu i dobila 1700 dolara (oko 10.000 kuna) novčane nagrade.

- Fotografirali su, i iz nekog razloga više sam se brinula fotografiraju li me za vrijeme natjecanja i da mi ne bljesne pred očima. To mi je bilo pomalo suludo; bila sam toliko uplašena da će mi bljesnuti pred očima i da ću pasti - izjavila je. Taj dan je sve bilo dobro, ali pala je u drugim prilikama, ponekad i dosta loše.

- Imam tu odlučnost, kad padnem, lako ću se vratiti. Neki ljudi se ozlijede, a onda jednostavno prestanu jer im se ne sviđa povrjeđivanje. No, ozljeđivanje je najveći dio skateboardinga - tvrdi.

Operacija

Godine 2019., u dobi od 12 godina, slomila je i iščašila lakat; bile su potrebne tri operacije da bi se sanirala šteta i bila je 'izvan pogona' tri i pol mjeseca.

- Sjećam se da sam svom ocu rekla: 'Sad kad sam ozlijeđena i ne mogu skejtati, stvarno znam koliko to volim - rekla je. Kao i mnogi sportaši tijekom prošle godine, i Stess se morala naviknuti na to da sjedi po strani jer je korona virus prekinuo mnoga natjecanja u skateboardingu. Ali barem je imala gdje vježbati - u svojem dvorištu. Bilo joj je šest godina kada su njezini roditelji odlučili iskopati ruže u vrtu i instalirati skatepark za svoju djecu.

- Sjećam se da sam ih pokušao uvesti u kuću na večeru, a oni su govorili: 'Moram usavršiti ovaj trik!'. Za bejzbolsko dijete imate teren u Minnesoti ili Michiganu, a u Torontu možete hokejaško klizalište staviti u svoje dvorište. Zabavno je - rekao je njezin otac Andrew.

Rampe su osvijetljene, tako da ponekad Minna može skejtati do najkasnije 11 sati noću, jer ne želi živcirati susjede, dodaje njezin otac.

Skateboarding je proglašen olimpijskim sportom 2016. godine i trebao bi se održati na Olimpijskim igrama u Tokiju. Jednom kada je ikonskih pet međusobno povezanih prstenova bilo povezano sa skejtanjem, stvari su se počele brzo mijenjati, posebno za skejterice koje su primijetile da im se otvaraju nove mogućnosti.I

- Svaki olimpijski sport mora imati i muškarce i žene. Dakle, to je stvarno pomoglo da se otvore mogućnosti za žene. Bilo je opcija koje su postojale i prije, samo ne u istoj mjeri kao i kod muškaraca - rekla je Moniz.

Za 14-godišnju Stess ipak se ništa nije bitno promijenilo, već je bila navikla natjecati se u mješovitom okruženju.

Njezin se otac prisjeća: 'Sve je to od malena bilo mješovito i to je sve što je ona znala. Osvojila je nagradu za ATV na velikom nacionalnom natjecanju pod nazivom King of Groms, a tada je bilo 35 dječaka i Minna. Svi su bili njezini prijatelji. Ne vidimo ih kao dječake, već samo kao druge skejtere'.

- Mislim da tada nikoga nije bilo briga za to. Ja samo skejtam i svi radimo istu stvar i zabavljamo se - prisjeća se Stess, piše CNN.