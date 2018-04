Čukljevi se nasljeđuju, a stanje dodatno pogoršava uska obuća

Najčešći uzrok nastanka deformacije Hallux valgus, u narodu poznate kao “čukljevi”, je dugotrajno nošenje neprikladne, najčešće tijesne obuće koja pritišće prste te ih stavlja u nepravilan i neprirodan položaj.

Istraživanja su pokazala da 88 posto žena u SAD-a nosi neprikladnu obuću, a kod njih 55 posto razvije se deformitet nožnog palca.

- Uzroci nastanka deformacije palca su brojni. Ugrubo, mogu se podijeliti na vanjske i unutarnje. S obzirom na to da se na glavicu prve metatarzalne kosti ne hvataju mišići koji bi je primarno stabilizirali, ona je osobito podložna utjecaju deformirajućih sila izvana (npr. uske obuće) - kaže dr. sc. Hrvoje Klobučar, specijalist ortoped iz Poliklinike Akromion i dodaje:

- Kad se počne razvijati deformacija, tad mišići i tetive iz okolice stopala postaju deformirajuće sile i dovode do razvoja tipične Halux valgus deformacije. Utjecaj zatvorene obuće je značajan u nastanku Halux valgusa. Međutim, poznato je da puno ljudi bez tegoba nosi modernu i usku obuću, pa to znači da postoje i unutarnji čimbenici koji su uglavnom individualni. Postoji, kaže ortoped Klobučar, genetska predispozicija razvoju Halux valgusa, jer od 70 do 90 posto ljudi s ovom deformacijom ima pozitivnu nasljednu komponentu.

Foto: Voyagerix

- Ova deformacija je česta kod svih dobnih skupina, pa i kod djece, no četverostruko je češća u žena. Smatra se da oko 10 posto ljudi između 30. i 60. godine ima neku razinu deformiteta prednjeg stopala, iako se ono najčešće javlja između 50. i 70. godine - kaže doc. dr. sc. Ivan Rakovac iz porečke Poliklinike Rakovac.

Deformiteti prednjeg stopala lako se prepoznaju jer je riječ o estetskoj promjeni na stopalu koja se vrlo jasno vidi.

- Uzrok nastanka deformiteta palca i dalje je nepoznat. Genetika sigurno ima ulogu u nastanku, kao i snaga i elastičnost muskulature stopala i potkoljenice te oblik cipele, no predvidjeti nastanak i veličinu deformiteta nije moguće - pojašnjava i dodaje: “Ono što nas ortopede brine je funkcija i bezbolnost takvog stopala. Dokle god je funkcija zadovoljavajuća, a deformitet bezbolan, riječ je o estetskoj promjeni i nema potrebe za liječenjem. Neoperativno se mogu donekle kontrolirati blaži deformiteti udlagama, istezanjem vanjske strane palca te snaženjem muskulature stopala i potkoljenica”.

S tim se slaže i dr. Klobučar koji kaže da operacija nije uvijek jedino rješenje.

- Kod pacijenata s neuromuskularnim bolestima, hiperelasticitetom i ligamentarnom nestabilnošću – velika je mogućnost ponovnog javljanja deformacije. Indikacija za operaciju je bolna deformacija koja otežava stajanje i hod te nošenje obuće. Pacijenti sa sklonošću razvoju ove deformacije trebali bi provoditi redovite vježbe za jačanje mišića stopala, često hodati bosi, koristiti otvorenu obuću, koristiti noćne ortoze za zadržavanje palca u optimalnom položaju, kao i provoditi specijalne vježbe za korekciju deformacije - kaže.

No ako je riječ o težim i bolnim oblicima deformacije, tretiraju se operativnim zahvatima, kaže Rakovac. Posljednjih nekoliko godina u Hrvatskoj se izvodi minimalno invazivna kirurgija stopala (MIS).

Foto: Thinkstock

U ovom slučaju estetski je tehnika superiorna jer se izvodi kroz incizije (zarezivanja) kože od 2 mm umjesto velikih operacijskih rezova. Radi manjeg oštećenja tkiva oporavak je brži, a korekcija deformiteta je često kompletnija nego standardnim otvorenim pristupima. Pacijent već istog dana započinje s hodom, iako se potpuni oporavak očekuje od šest do osam tjedana. Operacija se izvodi bez velikih rezova, ne koristi se fiksacija vijcima, pločicama i žicama pa se time dokida potreba za još jednom operacijom kojom bi se uklonio fiksacijski materijal, što ubrzava oporavak.

Smanjena bol nakon operacije i brži povratak aktivnostima

U klasičnoj tehnici postoperativni tijek bio je dugotrajan i praćen ograničenom pokretljivošću palca, a time i kasnijim povratkom pacijenta uobičajenim aktivnostima. U standardnoj tehnici koriste se implantati, vijci ili pločice, što kod minimalno invazivne tehnike nije slučaj. Kod zahvata MIS tehnikom smanjena je postoperacijska bol i trajanje imobilizacije. Bolja je i pokretljivost zgloba palca, a povratak radnim i sportskim aktivnostima brži.

Deformacija može biti posljedica artritisa, spuštenih stopala...

Smatra se da oko 10 posto ljudi između 30. i 60. godine ima neku razinu deformiteta prednjeg stopala, iako se ono najčešće javlja između 50. i 70. godine, a kao jedan od uzroka navodi se nošenje neudobne i uske obuće. Osim primarnih (idiopatskih) razloga, Halux valgus deformacija može nastati i kao posljedica brojnih drugih stanja i ozljeda, reumatskog artritisa, moždanog udara, skraćenja Ahilove tetive, spuštenih stopala, neuromuskularnih bolesti i slično.

Zbog manje pokretljivosti prstiju u uskoj obući slabe mišići stopala

Foto: ONLY BLACK

Slabost mišićnog i vezivnog tkiva, u kombinaciji s povećanim i neodgovarajuće usmjerenim opterećenjem u regiji stopala, dovodi do daljnjeg urušavanja strukture prednjeg dijela stopala, iskrivljavanja palca i formiranja bolne izrasline (kvržice) s unutarnje strane stopala. Više udruženih uzroka dovodi do konačnog razvoja deformacije i njezina ubrzanog povećavanja.

Položaj zgloba daje pravi uvid u stanje stopala

Procjena stupnja valgusa palca, te posljedično i odluka o vrsti liječenja koje treba poduzeti, postavlja se na temelju kliničkog pregleda, radiološkog snimanja te mjerenja kuteva između kostiju palca i susjednih dijelova stopala. Na temelju položaja zgloba procjenjuje se stabilnost deformacije.

Kako deformacija napreduje, tako se prsti savijaju

Smetnje se često javljaju obostrano. Bol koja upućuje pacijenta liječniku izazvana je rastezanjem tkiva prednjeg dijela stopala pri opterećenju, ali i iritacijom izbočine na bazi palca tijekom nošenja obuće. Često se javljaju ponavljajuće upale sluzne ovojnice na izbočenju s unutarnje strane korijena palca. Bol može izazvati i oštećenje hrskavice kosti palca i prve metatarzalne kosti na koju se palac nastavlja. Kako deformacija napreduje, stopalo se sve više širi, palac se rotira i podvlači ispod drugih prstiju, koji se postupno savijaju, podvlače ili prelaze jedni preko drugih.