Kao veliki ljubitelj američkog nogometa, muškarac koji je ostao anoniman, oduvijek se divio Tomu Bradyju, a kada je on prošlog vikenda pokupio svoj sedmi Super Bowl prsten s ekipom Tampa Bay Buccaneersa, zaključio je da je pronašao razlog vrijedan tetoviranja.

Njegova djevojka oduvijek je voljela tetovaže i nagovarala ga je da napravi jednu, no on joj je uvijek govorio da čeka tetovažu koja za njega ima pravo značenje.

Sada kada je našao to pravo značenje, otišao je u tattoo salon i tetovirao broj 12 na ruci u čast broja koji je Brady nosio cijelu karijeru, a obojio ga je u plavo kao znak momčadi u kojoj je proveo 20 godina, New England Patriots.

Kad se vratio kući iz studija, odmah je otišao pokazati svojoj djevojci tetovažu, objasnivši da je napokon pronašao nešto dovoljno smisleno za njega.

No ona je njegovu tetovažu sasvim krivo protumačila.

- Razmotao sam tetovažu i kad je vidjela veliko plavo 12 na mojoj ruci, počela je plakati kako je tetoviranje godine kada smo mi počeli izlaziti tako lijepo i romantično - otkriva muškarac za Mirror.

Umjesto da je muškarac ispravio njenu krivu pretpostavku on je ipak odlučio lagati i ne reći joj istinu.

- Dok sam se tetovirao nije mi ni padalo na pamet da je 2012. bila godina u kojoj smo počeli izlaziti ili da će ona uopće to povezati. Bila je kritična prema fontu, ali bila je dirnuta osjećajem, a kad me pitala što simbolizira plava boja, rekao sam joj da su to njene plave oči, iako su to bile boje Patriotsa - govori muškarac.

On kaže da se sada osjeća kao da će istinsko značenje morati čuvati u tajnosti do kraja života, ali prije samog tetoviranja, značenje tetovaže rekao je braći i prijateljima.

- Zabrinut sam jer je ovo navodno implikacija da mi je Tom Brady važniji od nje same, što nije istina. Samo je dulje dio mog života. U svakom slučaju osjećam da će se uznemiriti. Da joj kažem istinu? Držim to u tajnosti? Osjećam da ću morati lagati ljude o tetovaži svaki put kad me pitaju o tome - kaže.