Hannah Collins objavila je video na TikTok-u u kojem je otkrila prema njoj 'šokantnu' priču sa svog nedavnog spoja. Naime, ona je izlazila neko vrijeme s jednim tipom i jednu večer si je od njega naručila taksi. On joj je odgovorio da bi bilo bolje kada bi njemu platila, a ne taksiju i on bi ju odvezao doma.

POGLEDAJTE VIDEO:

Video je započela: 'Jednom kada sam izlazila s jednim tipom, naručivala sam taksi od njega jer je on bio lijen da me odveze doma na što mi je on rekao 'zašto ne bi otkazala taksi i platila meni da te ja odvezem doma'. Tada me odbacio kući i ja sam mislila da se šali oko dijela da mu trebam platiti pa mu s obzirom na to nisam ni namjeravala platiti. Kad sam izašla iz njegova auta, rekao mi je 'imaš li novac?' Usput, ovaj dečko bio je odrastao'.

Hannah je pojasnila da to nije njezin trenutni dečko, već netko s kim je prije izlazila.

Videozapis je oduševio gledatelje jer je pregledan više od 80 tisuća puta i ima stotine komentara. Ljudi nisu mogli vjerovati što su čuli, a mnoge je ovo i šokiralo.

'Djevojko, molim vas nemojte mi reći da ste mu na kraju dali novac', upitala je jedna osoba, na što je Hannah odgovorila: 'Dala sam mu novac.'

'Jezivo. Nasmijao bih se i zatvorio vrata', komentirao je drugi.

Bilo je i onih koji su smatrali kako ovaj čovjek radi dobar posao, piše The Sun.