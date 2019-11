Curica pila oko 6 bočica mlijeka na dan i skoro umrla zbog toga

Anastacia Gencarelli tvrdi kako je njezina kći Miji (2) imala anemiju zbog nedostatka željeza te je imala unutarnje krvarenje, a sve to jer je pila šest bočica mlijeka dnevno.

Majka iz Ontarija kaže kako je djevojčica u jednom trenutku iznenada izgubila apetit, postala blijeda, imala sve manje energije te je teško disala. Liječnici su mislili da je u pitanju infekcija pa su joj prepisali antibiotike i poslali je kući.

No, lijekovi nisu djelovali. Tjedan dana kasnije, zdravlje se pogoršalo. Anastacia je rekla kako joj je 'majčinski instinkt' govorio da ode u bolnicu. Kad su stigle, liječnici su joj priopćili da djevojčica ima manjak željeza i unutarnje krvarenje. Majka je rekla kako je malena pila između četiri i šest bočica kravljeg mlijeka na dan, a liječnici su utvrdili kako je to uzrok tog stanja.

Slučaj djevojčice iz Kanade komentirao je i neuropedijatar dr. Goran Krakar iz Poliklinike za dječje bolesti dr. Sabol.

- Točno je da prekomjerna konzumacija mlijeka (i mliječnih proizvoda) može biti štetna. Može dovesti do oštećenja sluznice crijeva iz više razloga (također navedenih u članku). Tada ne samo da apsorpcija novog željeza bude manja, nego se željezo i dodatno gubi malim skrivenim krvarenjima koja polako dovedu do anemije zbog nedostatka željeza u tijelu - rekao je specijalist pedijatar i subspecijalist neuropedijatar dr.sc. Goran Krakar.

Inače, željezo je važno za stvaranje hemoglobina, koji je zadužen za transport kisika u krv. Kada nedostaje minerala, razina hemoglobina opada, a to uzrokuje umor, slabost i manjak energije. Ako se ne liječi, to stanje može biti opasno za život jer organi ne dobivaju dovoljno kisika.

U rijetkim slučajevima, osobito kod dojenčadi, nedostatak željeza može se potaknuti ispijanjem prevelikih količina mlijeka jer to blokira apsorpciju minerala. Namirnice bogate kalcijem poput jogurta, sira, sardina, lososa u konzervi, tofua, brokule, badema i smokava imaju isti učinak.

Mališani imaju problema s razgradnjom laktoze u crijevima, a zbog toga može doći do unutarnjeg krvarenja. Liječnici su rekli da je malena Mia izgubila tri četvrtine krvi zbog unutarnjeg krvarenja, piše Daily Mail. U dugačkom postu na Facebooku, Gencarelli, koja je i majka malenog Sawyera (6), prisjetila se cijelog iskustva.

- To je bila najstrašnija noć u našem životu. Odlučila sam ovo podijeliti s drugima jer će možda biti od pomoći. Govore da djeci ne smijete davati previše vode, ali nemojte im davati ni previše mlijeka. Kravlje mlijeko u velikim količinama će smanjiti željezo u organizmu. To se događa postupno i ne možete znati dok nije prekasno. To je nešto što 90% prosječnih ljudi nije znalo. S tim su bili upoznati samo pedijatri i sestre koje s njima rade - poručila je.

Mia je dobila transfuziju krvi i dobila je tablete željeza kako bi obnovila razinu minerala u organizmu. Liječnici su upozorili roditelje da joj ne daju više od dvije bočice kravljeg mlijeka dnevno. Majka je tada, kako kaže, osjećala krivnju i sram zbog cijele situacije.

- Ne činite istu grešku i slušajte majčinski instinkt. Moje dijete još nije sigurno. Još neko vrijeme nedostajat će joj željeza, neće smjeti piti više od dvije bočice kravljeg mlijeka dnevno. Zbog toga je skoro izgubila život - tvrdi majka iz Kanade.

