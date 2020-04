Curu traži da plati 167 kuna za svaku noć što prespava u stanu

Zanima vas ova tema? Onda pročitajte i ovaj članak: Znate li koji ste tip ljubavnika i kakav je partner idealan za vas

Nedavno je jedan anonimni dvadesetpetogodišnjak na Redditu mnoge iznenadio kad je napisao kako je 'djevojci rekao da bi mu trebala za svaku noć što kod njega prespava platiti pristojbu od 24 dolara (167 kn)'. Par je naime zajedno već godinu dana i sve je, piše on, bilo dobro dok joj nije predložio 'naknadu od 167 kn'.

Njegov prijedlog nije naišao na razumijevanje i djevojka se, kaže, 'šokirala i uzrujala'

Par inače, prenosi Mirror, živi odvojeno, ali otkad je ona počela češće ostajati kod njega, tri - četiri noći u tjednu, režije su mu, požalio se mladić, mnogo veće. Premda nije objasnio kako je točno došao do iznosa od 24 dolara, piše kako joj je 'objasnio da je to povoljno, budući da on mjesečnu najamninu plaća 1800 dolara' (oko 12,561 kn).

- Nemojte me krivo shvatiti, ja volim kad ona prespava kod mene, mogu čak zamisliti i da jednog dana počnemo skupa živjeti - napisao je i dodao da je problem u tome što je ona 'nerazumna'.

- Kad sam joj predložio da mi počne plaćati dio stanarine stvarno se uzrujala. Objasnio sam joj da su mi sve režije znatno narasle otkad ona tu provodi više vremena i da bih osobno bio sretan da mogu negdje živjeti za 'takvu siću', no i ona i njezini prijatelji misle da sam ja nerazuman, a govore joj čak i da me ostavi - napisao je dvadesetpetogodišnjak koji dodaje i da je 'stvarno voli i da je ne želi izgubiti, ali da se boji biti u vezi u kojoj troškovi nisu ravnomjerno podijeljeni'.

Očekivano, većina mu je objasnila da možda i nije u pravu.

- "Ona je gost. Ako smatraš da to među vama postaje trajno ili bi to htio, tako joj objasni pa se onda dogovarajte o troškovima - napisala mu je jedna djevojka i dodala kako 'ne može ni zamisliti kako bi se osjećala da njoj dečko tako nešto predloži'.

- I ja bi na njenom mjestu bila uvrijeđena da me dečko traži da mu platim nakon što provedem noć s njim, razmisli malo - dodala je jedna korisnica.

Mnogi su se složili kako 'nemaju ništa protiv poštene podjele troškova', no kako ipak nije normalno nekog kog voliš tražiti da ti plaća noćenje.

