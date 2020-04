Volite ih i pazite: Ova tri znaka su najveće horoskopske maze

Zanima vas ova tema? Pročitajte onda i ovaj članak: Ovi su znakovi najviše skloni paničariti u teškim vremenima

Kada su u pitanju odnosi, svi imaju različite potrebe i želje kako bi se osjećali voljeno i ispunjeno. Nekima je dovoljno slušati koliko ih volite, drugima je važnije kvalitetno vrijeme provedeno zajedno, a trećima puno strastvene izmjene emocija. Međutim, za horoskopske znakove kojima je puno pažnje nužnost u vezi, fizički je dodir uz riječi obavezan dodatak odnosu, piše Elite Daily.

Ovo su znakovi koji teže osjećaju sigurnosti i konkretnim dokazima povezanosti s partnerom. Razgovor im je u tom smislu manje važan od dodira:

1. Bik

Ovaj znak Zodijaka je onaj kojem u horoskopu treba najviše pažnje, a i najviše ju je spreman i pokloniti svom odabraniku. Ne srame se omotati ruke oko svog partnera i svima pokazati koliko ga/ju vole te očekuju isto zauzvrat. Bik je također vrlo senzualan i, kao zemaljski znak, usmjeren je na opipljive stvari poput dodira i seksa.

Znači - što se njih tiče ne postoji stvar poput 'previše poljubaca', 'previše seksa' ili 'previše zagrljaja'.

2. Rak

Jednom kad srušite zidove pripadnika ovog znaka, naići ćete na ranjivu dušu koja teži za puno ljubavi. Sposobni su puno pružati, no to ih čini i ranjivima, a brojnim dodirima umirit ćete njihovo srce i nesigurnosti. Želite li im dati do znanja koliko ih volite, ne ispuštajte im ruku iz svoje, ili je eventualno premjestite na leđa, koljeno, stražnjicu...

Ako ste s njima u vezi, ne očekujte da ćete večer u krevetu provesti izvan zagrljaja, a po želji Rakova oni najviše vole biti 'male žlice', tj. onaj koga se grli.

3. Lav

Ovaj je znak srdačan i velikodušan, ali također žudi za tonom pažnje. Kao što možete zamisliti, ove dvije karakteristike kombiniraju se u jednog odličnog partnera. I dok će Rak i Bik ipak neke stvari držati u četiri zida, Lavu je svako vrijeme i mjesto prikladno za ljubav.

Obožavat će kad im rukama prolazite kroz kosu, milujete leđa, a osobito kad inicirate seks - tada se osjećaju voljeno, željeno i ponosno.

